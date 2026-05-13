Названа сумма трансфера. Клуб АПЛ хочет подписать форварда сборной Украины

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Il Sussidiario.

По информации источника, интерес к 28-летнему нападающему римлян проявляют несколько европейских клубов. Но наиболее серьезно из них на подписание украинца настроен «Вест Хэм».

Отмечается, что английский клуб готов предложить за нападающего 10 млн евро или взять его в аренду на один год с возможностью выкупа контракта после ее завершения за сумму в 15 млн евро.

Ранее в Финляндии сделали важное заявление по поводу Довбика.