  4. «Спасибо Роме». В Финляндии сделали важное заявление относительно Довбика
Италия
10 мая 2026, 22:12 | Обновлено 10 мая 2026, 22:13
Артем готовится вернуться на поле после тяжелой травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Финский профессор Лассе Лемпайнен поделился информацией о восстановлении после травмы украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, которому он ранее делал операцию.

«Рад приветствовать Артема Довбика в Турку для повторного проведения обследования после операции на прямой мышце бедра. Процесс обследования прошел очень хорошо и продемонстрировал значительный прогресс в реабилитации.

Эти моменты являются важной частью обеспечения того, чтобы спортсмен не только готов был вернуться к игре, но и вскоре снова быть готовым выступать безопасно и эффективно на самом высоком уровне. Спасибо «Роме» за отличное сотрудничество и доверие на протяжении всего процесса.

В элитном спорте успешные результаты строятся благодаря точности, командной работе и структурированному пути реабилитации. Возвращение к игре – это один из этапов… Возвращение к выступлениям – это стандарт», – написал Лемпайнен в Instagram и поделился фото с украинцем.

Ранее итальянский журналист Марио Корси назвал Довбика разбитым танком.

Антон Романенко Источник: Instagram
