Итальянский журналист: «Довбик – это разбитый танк»

Итальянский журналист Марио Корси кратко высказался относительно украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика.

«Довбик – это разбитый танк. Дуван Сапата (35-летний нападающий «Торино» – прим.) стоит в десять раз больше его», – заявил Корси в эфире Tele Radio Stereo.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года. В настоящее время форвард восстанавливается после перенесенной операции.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо выразил надежду, что римский клуб избавится от Довбика.