Легенда Ромы – о звезде сборной Украины: «Думаю, это можно сделать»
Роберто Пруццо надеется, что украинцу найдут новый клуб
Легенда Ромы Роберто Пруццо поделился мнением относительно будущего украинского форварда римского клуба Артема Довбика.
«Я – за Довбика, но, надеюсь, ему найдут какой-то клуб, в котором он сможет перезапустить свою карьеру. Думаю, что-то можно сделать», – заявил бывший футболист в эфире Radio Radio.
В текущем сезоне Артем сыграл за «Рому» 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года. В настоящее время форвард возобновляется после перенесенной операции.
Пруццо сыграл в составе «Ромы» 315 матчей и забил 138 голов. В списке лучших бомбардиров в истории римского клуба он занимает второе место, уступая только Франческо Тотти (307 голов).
Сообщалось, что Довбику предсказывают неожиданное будущее в Италии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неожиданная победа в основное время
Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко обратился в УАФ