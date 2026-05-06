  4. Легенда Ромы – о звезде сборной Украины: «Думаю, это можно сделать»
06 мая 2026, 13:07
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легенда Ромы Роберто Пруццо поделился мнением относительно будущего украинского форварда римского клуба Артема Довбика.

«Я – за Довбика, но, надеюсь, ему найдут какой-то клуб, в котором он сможет перезапустить свою карьеру. Думаю, что-то можно сделать», – заявил бывший футболист в эфире Radio Radio.

В текущем сезоне Артем сыграл за «Рому» 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года. В настоящее время форвард возобновляется после перенесенной операции.

Пруццо сыграл в составе «Ромы» 315 матчей и забил 138 голов. В списке лучших бомбардиров в истории римского клуба он занимает второе место, уступая только Франческо Тотти (307 голов).

Сообщалось, что Довбику предсказывают неожиданное будущее в Италии.

чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Роберто Пруццо
Антон Романенко Источник: LaRoma24.it
