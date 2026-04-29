  4. «Они это сделают». Довбику пророчат неожиданное будущее в Италии
29 апреля 2026, 10:48 | Обновлено 29 апреля 2026, 10:54
«Они это сделают». Довбику пророчат неожиданное будущее в Италии

Украинский форвард может остаться в Роме

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что форвард сборной Украины Артем Довбик может провести и следующий сезон в «Роме», несмотря на то, что он так и не смог проявить себя в римском клубе.

«Летом «Роме» нужно будет подписать двух игроков на позицию левого вингера и одного правого вингера. И они оставят Довбика, который станет дублером Малена в центре атаки», – заявил Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.

В текущем сезоне Артем сыграл за «Рому» 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года. В настоящее время форвард восстанавливается после перенесенной операции.

чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик
Антон Романенко Источник: Forza Roma
