«Они это сделают». Довбику пророчат неожиданное будущее в Италии

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что форвард сборной Украины Артем Довбик может провести и следующий сезон в «Роме», несмотря на то, что он так и не смог проявить себя в римском клубе.

«Летом «Роме» нужно будет подписать двух игроков на позицию левого вингера и одного правого вингера. И они оставят Довбика, который станет дублером Малена в центре атаки», – заявил Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.

В текущем сезоне Артем сыграл за «Рому» 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до 2029 года. В настоящее время форвард восстанавливается после перенесенной операции.