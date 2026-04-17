Готовится трансфер. Европейский гранд нацелился на звезду сборной Украины
Милан хочет подписать Артема Довбика
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в другом итальянском клубе – «Милане». Об этом сообщает Il Milanista.
По информации источника, руководство «Россонери» следит за Довбиком и нападающим туринского «Ювентуса» Душаном Влаховичем накануне летнего трансферного окна.
Подписание нового форварда будет приоритетным для «Милана». Ожидается, что семикратный обладатель Кубка чемпионов летом возобновит интерес к нападающему сборной Украины.
Сообщалось, что «Рома» приняла категорическое решение относительно Довбика.
