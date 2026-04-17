  Готовится трансфер. Европейский гранд нацелился на звезду сборной Украины
Италия
17 апреля 2026, 10:06 | Обновлено 17 апреля 2026, 10:07
Готовится трансфер. Европейский гранд нацелился на звезду сборной Украины

Милан хочет подписать Артема Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в другом итальянском клубе – «Милане». Об этом сообщает Il Milanista.

По информации источника, руководство «Россонери» следит за Довбиком и нападающим туринского «Ювентуса» Душаном Влаховичем накануне летнего трансферного окна.

Подписание нового форварда будет приоритетным для «Милана». Ожидается, что семикратный обладатель Кубка чемпионов летом возобновит интерес к нападающему сборной Украины.

Сообщалось, что «Рома» приняла категорическое решение относительно Довбика.

По теме:
В состав Динамо вернулся футболист, который не сумел закрепиться в Европе
ОФИЦИАЛЬНО. Степанов определился с клубом, в котором проведет сезон 2026/27
Джанлуиджи БУФФОН: «У меня текут слезы, потому что я потерял друга»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Футбол | 17 апреля 2026, 10:17 0
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера

Донецкий клуб одолел нидерландский «АЗ Алкмаар» по сумме двух матчей и пробился в полуфинал

«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов
Футбол | 16 апреля 2026, 11:34 12
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов

Коуч Шахтера показал осведомленность в вопросе статистических раскладов

Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Футбол | 16.04.2026, 21:40
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
Бокс | 17.04.2026, 09:05
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
Решение было принято. Бенфика укажет на дверь игроку сборной Украины
Футбол | 17.04.2026, 06:45
Решение было принято. Бенфика укажет на дверь игроку сборной Украины
Решение было принято. Бенфика укажет на дверь игроку сборной Украины
Комментарии 1
Цікавиться на інтерес судячи зі статті 
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 24
Бокс
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
16.04.2026, 10:13 4
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
15.04.2026, 22:40 1
Бокс
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 48
Футбол
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 15
Футбол
