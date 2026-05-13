Синнер в шаге от рекорда. Определены все пары 1/4 финала Мастерса в Риме
Синнер сыграет с Рублевым, Ландалус встретится с Медведевым
На грунтовом турнире АТР 1000 в Риме определены все четвертьфинальные пары.
Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер обыграл соотечественника Андреа Пеллегрино (ATP 155) в двух сетах и далее встретится с нейтралом Андреем Рублевым (ATP 14).
Одолев Пеллегрино, Янник одержал 31-ю победу подряд на Мастерсах и сравнялся по этому показателю с легендарным сербом Новаком Джоковичем (2011 год).
Испанский теннисист Мартин Ландалус (ATP 94) одолел серба Хамада Меджедовича (ATP 67) и сыграет с нейтральным теннисистом Даниилом Медведевым (ATP 9).
Ранее в нижней части сетки были образованы две пары 1/4 финала: Каспер Рууд – Карен Хачанов, Рафаэль Ходар – Лучано Дардери.
ATP 1000 Рим. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Андреа Пеллегрино [Q] – 6:2, 6:3
Андрей Рублев [12] – Николоз Басилашвили [Q] – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2
Хамад Меджедович – Мартин Ландалус [LL] – 5:7, 4:6
Тьяго Агустин Тиранте – Даниил Медведев [7] – 3:6, 2:6
ATP 1000 Рим. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [12]
Мартин Ландалус [LL] – Даниил Медведев [7]
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [23] – Карен Хачанов [13]
Рафаэль Ходар [32] – Лучано Дардери [18]
