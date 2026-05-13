Синнер в шаге от рекорда. Определены все пары 1/4 финала Мастерса в Риме

На грунтовом турнире АТР 1000 в Риме определены все четвертьфинальные пары.

Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер обыграл соотечественника Андреа Пеллегрино (ATP 155) в двух сетах и далее встретится с нейтралом Андреем Рублевым (ATP 14).

Одолев Пеллегрино, Янник одержал 31-ю победу подряд на Мастерсах и сравнялся по этому показателю с легендарным сербом Новаком Джоковичем (2011 год).

Испанский теннисист Мартин Ландалус (ATP 94) одолел серба Хамада Меджедовича (ATP 67) и сыграет с нейтральным теннисистом Даниилом Медведевым (ATP 9).

Ранее в нижней части сетки были образованы две пары 1/4 финала: Каспер Рууд – Карен Хачанов, Рафаэль Ходар – Лучано Дардери.

ATP 1000 Рим. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Андреа Пеллегрино [Q] – 6:2, 6:3

Андрей Рублев [12] – Николоз Басилашвили [Q] – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Хамад Меджедович – Мартин Ландалус [LL] – 5:7, 4:6

Тьяго Агустин Тиранте – Даниил Медведев [7] – 3:6, 2:6

ATP 1000 Рим. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [12]

Мартин Ландалус [LL] – Даниил Медведев [7]

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [23] – Карен Хачанов [13]

Рафаэль Ходар [32] – Лучано Дардери [18]

Видеообзор игрового дня (матчи 1/8 финала)

Инфографика