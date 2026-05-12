Итальянское дерби. Синнер без проблем вышел в 1/4 финала Мастерса в Риме
Янник обыграл Андреа Пеллегрино в двух сетах
Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP 1000 в Риме, Италия.
Синнер без проблем обыграл соотечественника Андреа Пеллегрино (ATP 155) в двух сетах за 1 час и 30 минут – 6:2, 6:3.
Ранее Янник и Андреа встречались на турнире ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия) в 2019 году. Синнер одержал победу над Пеллегрино в финальном матче.
Янник оформил 31-ю победу подряд на Мастерсах и сравнялся по этому показателю с легендарным сербом Новаком Джоковичем.
Мастерс в Италии – единственный тысячник на котором Янник не выигрывал трофей.
В четвертьфинале первый номер мирового рейтинга сыграет с победителем матча Андрей Рублев – Николоз Басилашвили.
ATP 1000 Рим. 1/8 финала
Янник Синнер [1] – Андреа Пеллегрино [Q] – 6:2, 6:3
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
31 - Jannik Sinner has claimed a 31st consecutive ATP Masters 1000 match win, equalling Novak Djokovic (31) for the longest winning streak of any player in the format's history. Focus.#IBI26 | @InteBNLdItalia @atptour pic.twitter.com/7P8gPdUUR9— OptaAce (@OptaAce) May 12, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Зимой команду посетило много нападающих