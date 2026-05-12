Итальянское дерби. Синнер без проблем вышел в 1/4 финала Мастерса в Риме

Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP 1000 в Риме, Италия.

Синнер без проблем обыграл соотечественника Андреа Пеллегрино (ATP 155) в двух сетах за 1 час и 30 минут – 6:2, 6:3.

Ранее Янник и Андреа встречались на турнире ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия) в 2019 году. Синнер одержал победу над Пеллегрино в финальном матче.

Янник оформил 31-ю победу подряд на Мастерсах и сравнялся по этому показателю с легендарным сербом Новаком Джоковичем.

Мастерс в Италии – единственный тысячник на котором Янник не выигрывал трофей.

В четвертьфинале первый номер мирового рейтинга сыграет с победителем матча Андрей Рублев – Николоз Басилашвили.

ATP 1000 Рим. 1/8 финала

Янник Синнер [1] – Андреа Пеллегрино [Q] – 6:2, 6:3

