Зверев потерпел фиаско. Определены две пары 1/4 финала на Мастерсе в Риме

На грунтовом турнире ATP 1000 в Риме завершились матчи 1/8 финала в мужском одиночном разряде в нижней части сетки.

Второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) сенсационно проиграл итальянцу Лучано Дардери (ATP 20) в трех партиях.

Дардери встретится в четвертьфинале с испанцем Рафаэлем Ходаром (ATP 34), который переиграл в поединке 1/8 финала американца Лернера Тьена (ATP 21).

Ходар стал вторым самым молодым теннисистом, который дошел до четвертьфинала на Мастерсах в Мадриде и Риме в одном сезоне после Рафаэля Надаля (2005 год).

Восьмой сеяный, итальянец Лоренцо Музетти (ATP 10) проиграл на пути к четвертьфиналу представителю Норвегии Касперу Рууду (ATP 25) в двух сетах.

Рууд встретится с нейтралом Кареном Хачановым (ATP 15), который обыграл Дино Прижмича (ATP 79) в двух партиях.

ATP 1000 Рим. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [8] – Каспер Рууд [23] – 3:6, 1:6

Карен Хачанов [13] – Дино Прижмич [Q] – 6:1, 7:6 (7:2)

Рафаэль Ходар [32] – Лернер Тьен [19] – 6:1, 6:4

Лучано Дардери [18] – Александр Зверев [2] – 1:6, 7:6 (12:10), 6:0

ATP 1000 Рим. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [23] – Карен Хачанов [13]

Рафаэль Ходар [32] – Лучано Дардери [18]

