Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 мая 2026, 05:02 |
У Динамо настроены забрать титул из-под носа Шахтера

Вячеслав Суркис – о борьбе за золото юношеского чемпионата Украины

ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Вратарь «Динамо» U19 Вячеслав Суркис прокомментировал на клубном YouTube-канале победу над «Колосом» (2:0) в матче 28-го тура Национальной лиги U19:

– Приятно победить и сыграть на «ноль». Мы сделали свое дело, ведь не имеем права терять очки. Идем дальше к следующим матчам.

– «Динамо» имеет лучшую оборону в лиге – всего 14 пропущенных мячей в 28 матчах. В чем залог такой надежности в защите?

– Это заслуга всей команды. Все, от защитников до нападающих, играют в обороне и помогают. В нужный момент каждый может спасти ворота. Все работают ради того, чтобы завоевать чемпионство.

– В конце сезона команда столкнулась с немалым количеством травм, приходилось вызывать игроков младших возрастных категорий. Как это повлияло на команду?

– Это футбол, такое случается, что в команде много травмированных. Отмечу в связи с этим Дмитрия Соломченко, он молодец. Впервые тренировался с нами за день до игры против «Шахтера» и в итоге очень хорошо сыграл в матче, который был одним из решающих.

– В конце сезона команде предстоит серия из трёх матчей за восемь дней. В такой момент мотивация побеждать усиливается?

– Мотивация есть всегда, независимо от графика, потому что каждый раз мы выходим на поле, чтобы победить. К сожалению, в начале второй части сезона потеряли несколько очков. В то же время дважды обыграли «Шахтер», поэтому остается надеяться, что соперник тоже потеряет очки, и мы станем чемпионами.

За два тура до завершения чемпионата U-19 «Шахтер» опережает «Динамо» на два очка.

Финалист Кубка Украины получил солидную сумму от руководства
Финалист Кубка Украины получил солидную сумму от руководства

Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию

Суркис вышел с обращением после матча Динамо. Будут сюрпризы для фанатов
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Усе можливо , головне стабільно в Динамо u-19 
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
