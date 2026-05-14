У Динамо настроены забрать титул из-под носа Шахтера

Вратарь «Динамо» U19 Вячеслав Суркис прокомментировал на клубном YouTube-канале победу над «Колосом» (2:0) в матче 28-го тура Национальной лиги U19:

– Приятно победить и сыграть на «ноль». Мы сделали свое дело, ведь не имеем права терять очки. Идем дальше к следующим матчам.

– «Динамо» имеет лучшую оборону в лиге – всего 14 пропущенных мячей в 28 матчах. В чем залог такой надежности в защите?

– Это заслуга всей команды. Все, от защитников до нападающих, играют в обороне и помогают. В нужный момент каждый может спасти ворота. Все работают ради того, чтобы завоевать чемпионство.

– В конце сезона команда столкнулась с немалым количеством травм, приходилось вызывать игроков младших возрастных категорий. Как это повлияло на команду?

– Это футбол, такое случается, что в команде много травмированных. Отмечу в связи с этим Дмитрия Соломченко, он молодец. Впервые тренировался с нами за день до игры против «Шахтера» и в итоге очень хорошо сыграл в матче, который был одним из решающих.

– В конце сезона команде предстоит серия из трёх матчей за восемь дней. В такой момент мотивация побеждать усиливается?

– Мотивация есть всегда, независимо от графика, потому что каждый раз мы выходим на поле, чтобы победить. К сожалению, в начале второй части сезона потеряли несколько очков. В то же время дважды обыграли «Шахтер», поэтому остается надеяться, что соперник тоже потеряет очки, и мы станем чемпионами.

За два тура до завершения чемпионата U-19 «Шахтер» опережает «Динамо» на два очка.