  4. Чемпионат U-19. Шахтер и Динамо выиграли, осталось два тура
12 мая 2026, 15:59 | Обновлено 12 мая 2026, 16:16
Чемпионат U-19. Шахтер и Динамо выиграли, осталось два тура

У Шахтера +3 очка в таблице

Во вторник состоялись матчи чемпионата U-19 с участием претендентом на чемпионство Шахтера и Динамо.

Шахтер разобрался с Оболонью 4:0, а Динамо обыграло Колос со счетом 2:0. Недавно киевляне обыграли своего конкурента, но в таблице Шахтер сохраняет перевес +3 (73 против 70).

Шахтеру осталось сыграть с Кривбасом и Колосом, а Динамо – с Полтавой и Кудровкой.

Чемпионат Украины U-19. 28-й тур

Динамо – Колос 2:0
Голы: Федоренко, 27, Люсин, 42

Шахтар – Оболонь 4:0
Голи: 1:0 Канте, 23, 2:0 Стрельчук, 37, 3:0 Костюк, 47, 4:0 Балакай, 71

Ну а ребятам-киевлятам спасибо, что продлили интригу в U19! Ещё немного адреналинчика посмакуем😋
Наши юнаки-горняки сегодня с первых минут включили максимальные скорости!⚡
По огню в глазах видно, что очень нацелены добыть второй комплект золотца для Донецка!🥇⚒️🥇😇
Комфортные +3 за два тура 😇
Можно позволить себе и одну ничью. Но лучше дважды выиграть!✊🧡🖤
