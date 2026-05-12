Чемпионат U-19. Шахтер и Динамо выиграли, осталось два тура
У Шахтера +3 очка в таблице
Во вторник состоялись матчи чемпионата U-19 с участием претендентом на чемпионство Шахтера и Динамо.
Шахтер разобрался с Оболонью 4:0, а Динамо обыграло Колос со счетом 2:0. Недавно киевляне обыграли своего конкурента, но в таблице Шахтер сохраняет перевес +3 (73 против 70).
Шахтеру осталось сыграть с Кривбасом и Колосом, а Динамо – с Полтавой и Кудровкой.
Чемпионат Украины U-19. 28-й тур
Динамо – Колос 2:0
Голы: Федоренко, 27, Люсин, 42
Шахтар – Оболонь 4:0
Голи: 1:0 Канте, 23, 2:0 Стрельчук, 37, 3:0 Костюк, 47, 4:0 Балакай, 71
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
По огню в глазах видно, что очень нацелены добыть второй комплект золотца для Донецка!🥇⚒️🥇😇
Можно позволить себе и одну ничью. Но лучше дважды выиграть!✊🧡🖤