Чемпионат U-19. Шахтер и Динамо выиграли, осталось два тура

Во вторник состоялись матчи чемпионата U-19 с участием претендентом на чемпионство Шахтера и Динамо.

Шахтер разобрался с Оболонью 4:0, а Динамо обыграло Колос со счетом 2:0. Недавно киевляне обыграли своего конкурента, но в таблице Шахтер сохраняет перевес +3 (73 против 70).

Шахтеру осталось сыграть с Кривбасом и Колосом, а Динамо – с Полтавой и Кудровкой.

Чемпионат Украины U-19. 28-й тур

Динамо – Колос 2:0

Голы: Федоренко, 27, Люсин, 42

Шахтар – Оболонь 4:0

Голи: 1:0 Канте, 23, 2:0 Стрельчук, 37, 3:0 Костюк, 47, 4:0 Балакай, 71