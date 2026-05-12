Н. Киченок / Крунич – Букша / Мелихар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме
12 мая украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.
В 1/8 финала украинка и ее напарница Александра Крунич (Сербия) играют против седьмого сеяного тандема Кристина Букша (Испания) / Николь Мелихар (США). Время начала встречи – 16:45 по Киеву.
Это первое очное противостояние тандемов.
Победительницы поединка в четвертьфинале поборются либо против Коко Гауфф и Кэти Макнелли, либо против Марии Боузковой и Александры Пановой.
