Первая пара 1/4 финала WTA 1000 в Риме. Остапенко уничтожила Калинскую
Алена после победы над Анной сыграет против Сораны Кырсти
Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 36) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В четвертом раунде латвийка в двух сетах разгромила «нейтральную» Анну Калинскую (WTA 24) за 1 час и 11 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала
Анна Калинская [22] – Алена Остапенко (Латвия) – 1:6, 2:6
После завершения встречи Алена не пожала руку Анне. Остапенко провела пятое очное противостояние против Калинской и одержала первую победу.
Алена, помимо Анны, в столице Италии также одолела Лукрецию Стефанини, Елену-Габриэлу Русе и Чжэн Циньвень. Ее следующей соперницей будет Сорана Кырстя – Остапенко и Кырстя образовали первую четвертьфинальную пару тысячника в Риме.
Остапенко проведет пятый четвертьфинал в Риме и поборется за второй полуфинал.
Видеообзор матча
Фото с матча (Алена Остапенко)
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Половина клубов из 36 мест в этапе лиги уже известны
Украинец стремится к трилогии с Тайсоном