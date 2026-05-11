  4. Первая пара 1/4 финала WTA 1000 в Риме. Остапенко уничтожила Калинскую
11 мая 2026, 15:55 | Обновлено 11 мая 2026, 16:49
Первая пара 1/4 финала WTA 1000 в Риме. Остапенко уничтожила Калинскую

Алена после победы над Анной сыграет против Сораны Кырсти

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 36) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертом раунде латвийка в двух сетах разгромила «нейтральную» Анну Калинскую (WTA 24) за 1 час и 11 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала

Анна Калинская [22] – Алена Остапенко (Латвия) – 1:6, 2:6

После завершения встречи Алена не пожала руку Анне. Остапенко провела пятое очное противостояние против Калинской и одержала первую победу.

Алена, помимо Анны, в столице Италии также одолела Лукрецию Стефанини, Елену-Габриэлу Русе и Чжэн Циньвень. Ее следующей соперницей будет Сорана Кырстя – Остапенко и Кырстя образовали первую четвертьфинальную пару тысячника в Риме.

Остапенко проведет пятый четвертьфинал в Риме и поборется за второй полуфинал.

А Олена теж не потискає руки болотним 👏
