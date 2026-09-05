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  4. Элина Свитолина – Анна Калинская. Поражение в R3 US Open. Видеообзор матча
US Open
05 сентября 2026, 09:23 |
273
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Элина Свитолина – Анна Калинская. Поражение в R3 US Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026

05 сентября 2026, 09:23 |
273
2 Comments
Элина Свитолина – Анна Калинская. Поражение в R3 US Open. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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В ночь на 5 сентября украинка Элина Свитолина проиграла Анне Калинской в матче 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

Свитолина потерпела поражение в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 3:6 за 1 час и 54 минуты.

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Элина четвертый год подряд не может пройти дальше третьего круга US Open.

US Open 2026. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Анна Калинская [21] – 3:6, 6:2, 3:6

Видеообзор матча

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Элина Свитолина Анна Калинская US Open 2026 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Калінська не трясе кулаком і не стогне.
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Вік бере своє, на жаль. Треба тверезо дивитися правді в очі. І Еліні, і всім нам треба залишити мрії про виграш нею хоч одного з Шоломів! 
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