US Open05 сентября 2026, 09:23 |
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Элина Свитолина – Анна Калинская. Поражение в R3 US Open. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026
05 сентября 2026, 09:23 |
273
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В ночь на 5 сентября украинка Элина Свитолина проиграла Анне Калинской в матче 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.
Свитолина потерпела поражение в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 3:6 за 1 час и 54 минуты.
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Элина четвертый год подряд не может пройти дальше третьего круга US Open.
US Open 2026. 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) [9] – Анна Калинская [21] – 3:6, 6:2, 3:6
Видеообзор матча
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Комментарии 2
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Калінська не трясе кулаком і не стогне.
Вік бере своє, на жаль. Треба тверезо дивитися правді в очі. І Еліні, і всім нам треба залишити мрії про виграш нею хоч одного з Шоломів!
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