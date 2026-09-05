Элина Свитолина – Анна Калинская. Поражение в R3 US Open. Видеообзор матча

В ночь на 5 сентября украинка Элина Свитолина проиграла Анне Калинской в матче 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

Свитолина потерпела поражение в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 3:6 за 1 час и 54 минуты.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Элина четвертый год подряд не может пройти дальше третьего круга US Open.

US Open 2026. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Анна Калинская [21] – 3:6, 6:2, 3:6

Видеообзор матча