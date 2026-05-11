После победы над Соболенко. Определена первая четвертьфиналистка в Риме
Сорана Кырстя в двух сетах переиграла Линду Носкову в матче четвертого раунда тысячника
Румынская теннисистка Сорана Кырстя (WTA 27) стала первой четвертьфиналисткой грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В 1/8 финала румынка в двух сетах переиграла Линду Носкову (Чехия, WTA 13) за 1 час и 23 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала
Сорана Кырстя (Румыния) [26] – Линда Носкова (Чехия) [13] – 6:2, 6:4
Кырстя провела пятое очное противостояние против Носковой и одержала третью победу – третью в 2026 году в четырех матчах.
В предыдущем круге Сорана выбила Арину Соболенко. Далее Кырстя поборется либо с Анной Калинской, либо с Аленой Остапенко.
Кырстя проведет девятый четвертьфинал на тысячниках и третий на грунте – предыдущие два были в Мадриде в 2016 и 2017 годах.
Сорана стала пятой теннисисткой в Открытой эре, которая вышла в четвертьфинал Рима после того, как ей исполнилось 36 лет. До нее это удавалось Лее Периколи, Билли Джин Кинг, Мартине Навратиловой и, в последний раз, Винус Уильямс в 2017 году.
