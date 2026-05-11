  После победы над Соболенко. Определена первая четвертьфиналистка в Риме
11 мая 2026, 13:43 | Обновлено 11 мая 2026, 14:01
После победы над Соболенко. Определена первая четвертьфиналистка в Риме

Сорана Кырстя в двух сетах переиграла Линду Носкову в матче четвертого раунда тысячника

Getty Images/Global Images Ukraine. Сорана Кырстя

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (WTA 27) стала первой четвертьфиналисткой грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/8 финала румынка в двух сетах переиграла Линду Носкову (Чехия, WTA 13) за 1 час и 23 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала

Сорана Кырстя (Румыния) [26] – Линда Носкова (Чехия) [13] – 6:2, 6:4

Кырстя провела пятое очное противостояние против Носковой и одержала третью победу – третью в 2026 году в четырех матчах.

В предыдущем круге Сорана выбила Арину Соболенко. Далее Кырстя поборется либо с Анной Калинской, либо с Аленой Остапенко.

Кырстя проведет девятый четвертьфинал на тысячниках и третий на грунте – предыдущие два были в Мадриде в 2016 и 2017 годах.

Сорана стала пятой теннисисткой в Открытой эре, которая вышла в четвертьфинал Рима после того, как ей исполнилось 36 лет. До нее это удавалось Лее Периколи, Билли Джин Кинг, Мартине Навратиловой и, в последний раз, Винус Уильямс в 2017 году.

Видеообзор матча

Свентек повесила баранку итальянке в матче 1/16 финала супертурнира в Риме
Людмила Киченок проиграла стартовый матч парного разряда на WTA 1000 в Риме
СВИТОЛИНА: «Я старалась быть сосредоточеной и взять реванш за Майами»
Даниил Агарков
Друде дихання у Сорани?
Там Вероніка почала свій перший матч в Парижі на WTA125 ..
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
