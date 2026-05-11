  4. Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:1. Поздние голы. Видео голов и обзор матча
10.05.2026 16:00 – FT 1 : 1
Обзор
11 мая 2026, 00:41 | Обновлено 11 мая 2026, 01:08
Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Ньюкасл

В воскресенье, 10 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором встретились «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл».

Встречу принимал стадион «Сити Граунд» в Ноттингеме.

Долгое время команды не забивали, пока в концовке встречи по голу не забили хавбеки: у хозяев точный удар нанес Эллиот Андерсон, а со стороны гостей отличился Харви Барнс.

«Ноттингем Форест» с 43 очками занимает 15-е место. «Ньюкасл» с 46 пунктами – 13-й.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:1

Голы: Эллиот Андерсон, 88 – Барнс, 74

Видео голов и обзор матча:

Видеообзор

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест), асcист Джеймс Макати.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Джейкоб Рэмси.
