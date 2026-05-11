Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:1. Поздние голы. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии
В воскресенье, 10 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором встретились «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл».
Встречу принимал стадион «Сити Граунд» в Ноттингеме.
Долгое время команды не забивали, пока в концовке встречи по голу не забили хавбеки: у хозяев точный удар нанес Эллиот Андерсон, а со стороны гостей отличился Харви Барнс.
«Ноттингем Форест» с 43 очками занимает 15-е место. «Ньюкасл» с 46 пунктами – 13-й.
Чемпионат Англии. 36-й тур
Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:1
Голы: Эллиот Андерсон, 88 – Барнс, 74
Видео голов и обзор матча:
События матча
