Ноттингем Форест
Ньюкасл
09 мая 2026, 21:20 | Обновлено 09 мая 2026, 21:26
Матч начнется 10 мая в 16:00 по Киеву

ФК Ноттингем

В воскресенье, 10 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Ноттингем

Несмотря на довольно сложный и сумбурный сезон, сейчас «Ноттингем» находится в довольно неплохой форме. По итогам 35 матчей Премьер-лиги на балансе команды есть 42 зачетных пункта, которые пока позволяют ей находиться на 16-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета за 3 тура до завершения соревнований составляет уже 6 баллов. Кубок Украины «Форест» покинул на стадии 1/32 финала, проиграв «Рексхему» в серии пенальти.

В Лиге Европы англичане остановились в шаге от финала – на стадии 1/2 клуб уступил «Астон Вилли» с общим счетом 1:4.

Ньюкасл

Далеко не лучшим образом складывается сезон для «сорок». После 35 матчей чемпионата Англии на балансе клуба есть только 45 очков, пока позволяют ему находиться на 13-м месте турнирной таблицы. Расстояние и от зоны вылета, и от топ-6 сейчас составляет уже 9 зачетных пунктов. В Кубке Англии коллектив обыграл «Борнмут» и «Астон Виллу», однако уступил «Манчестер Сити» на стадии 1/8 финала.

К тому же раунду англичане дошли и в Лиге чемпионов, где потерпели разгромное поражение против «Барселоны» с общим счетом 8:3.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеют «сороки». За этот отрезок «Ньюкасл» одержал 5 побед, однако одна из них произошла в серии пенальти.

Интересные факты

  • «Ньюкасл» проиграл в 5/6 предыдущих играх.
  • В 4/5 последних играх «Ноттингема» было забито более 3 голов.
  • За последние 21 матчи «Ньюкасл» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71 по линии БК betking.

