В погоне за еврокубками. Эвертон выдал безумный матч, Миколенко с желтой

10 мая 2026, 17:57 | Обновлено 10 мая 2026, 18:02
«Ириски» не смогли перестрелять «Кристал Пэлас»

Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая перед матчем «Арсенала» прошли три поединка 36-го тура Английской Премьер-лиги.

«Эвертон» вместе с Виталием Миколенко устроил футбольную перестрелку с «Кристал Пэлас» на выезде.

Команды обменялись голами и в первом тайме, и во втором, однако победителя не определили 2:2.

Вничью также завершились матчи «Бернли» «Астон Вилла» (2:2) и «Ноттингем Форест» «Ньюкасл» (1:1).

Английская Премьер-лига. 36-й тур, 10 мая

«Кристал Пэлас» – «Эвертон» – 2:2

Голы: Сарр, 34, Матета, 77 – Тарковски, 6, Бету, 47

«Бернли» – «Астон Вилла» – 2:2

Голы: Энтони, 8, Флемминг, 59 – Баркли, 42, Уоткинс, 56

«Ноттингем Форест» – «Ньюкасл» – 1:1

Голы: Андерсон, 88 – Барнс, 74

Кристал Пэлас Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Жан-Филипп Матета Джеймс Тарковски Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) Исмаила Сарр Астон Вилла Бернли Росс Баркли Зиан Флемминг Джейдон Энтони Олли Уоткинс Ньюкасл Ноттингем Форест Харви Барнс Эллиот Андерсон
