Пробой – Агробизнес – 1:0. Снова проиграли. Видео гола и обзор матча

В воскресенье, 10 мая, в Городенке прошел заключительный матч игровой программы 27-го тура Первой лиги. «Пробой» принимал «Агробизнес», который идет в зоне переходных матчей за повышение в классе.

«Пробою» также нужны были зачетные баллы. Команда ведет борьбу за сохранение прописки в Первой лиге.

Команды действовали весьма осторожно, хотя острые моменты все же возникали то у одних, то у других ворот. Тем не менее, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

«Пробой» забил на 71-й минуте: Михаил Хромей остался без опеки защитников и переправил мяч в сетку.

На 87-й минуте защитник «Агробизнеса» Иван Гаврушко в попытке прервать одну из контратак соперника нарушил правила против Андрея Фесенко, за что получил прямую красную карточку.

Даже в меньшинстве «Агробизнес» старался спастись от поражения, однако успеха не достиг, потерпев второе поражение подряд.

Первая лига. 27-й тур. Городенка, стадион «Пробой-Арена». 10 мая

«Пробой» (Городенка) – «Агробизнес» (Волочиск) – 1:0

Гол: Хромей, 71

