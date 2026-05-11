Пробой – Агробизнес – 1:0. Снова проиграли. Видео гола и обзор матча
Претендент на выход в УПЛ потерпел второе поражение подряд
В воскресенье, 10 мая, в Городенке прошел заключительный матч игровой программы 27-го тура Первой лиги. «Пробой» принимал «Агробизнес», который идет в зоне переходных матчей за повышение в классе.
«Пробою» также нужны были зачетные баллы. Команда ведет борьбу за сохранение прописки в Первой лиге.
Команды действовали весьма осторожно, хотя острые моменты все же возникали то у одних, то у других ворот. Тем не менее, на перерыв команды ушли при нулях на табло.
«Пробой» забил на 71-й минуте: Михаил Хромей остался без опеки защитников и переправил мяч в сетку.
На 87-й минуте защитник «Агробизнеса» Иван Гаврушко в попытке прервать одну из контратак соперника нарушил правила против Андрея Фесенко, за что получил прямую красную карточку.
Даже в меньшинстве «Агробизнес» старался спастись от поражения, однако успеха не достиг, потерпев второе поражение подряд.
Первая лига. 27-й тур. Городенка, стадион «Пробой-Арена». 10 мая
«Пробой» (Городенка) – «Агробизнес» (Волочиск) – 1:0
Гол: Хромей, 71
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
