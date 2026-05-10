Важная победа. Пробой взял три очка в матче с Агробизнесом
Поединок «Пробой» – «Агробизнес» завершился со счетом 1:0
В воскресенье, 10 мая, в Городенке состоялся заключительный матч 27-го тура Первой лиги. «Пробой» принимал «Агробизнес», претендующий на зону переходных матчей за выход в УПЛ.
Нужны были очки и «Пробою». Команда ведет борьбу за сохранение прописки в Первой лиге.
Команды действовали достаточно осторожно, хотя острые моменты все же возникали. Тем не менее на перерыв команды ушли при нулях на табло.
«Пробой» открыл счет на 71-й минуте. Михаил Хромей остался без опеки защитников и переправил мяч в сетку.
Хозяева стали действовать на контратаках. На 87-й минуте защитник Агробизнеса Иван Гаврушко в попытке прервать одну из них нарушил правила против Андрея Фесенко, за что получил прямую красную карточку.
Даже в меньшинстве «Агробизнес» старался спастись от поражения. Однако успеха не достиг, потерпев второе поражение подряд.
Первая лига. 27-й тур. Городенка, стадион «Пробой-Арена». 10 мая
«Пробой» (Городенка) – «Агробизнес» (Волочиск) – 1:0
Гол: Хромей, 71
