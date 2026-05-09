В воскресенье, 10 мая, состоится поединок 27-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 15.00.



Пробой Городенка



Свой дебютный сезон в Первой лиге Украины городенковцы проводят довольно посредственно. После 26 туров чемпионата на балансе команды есть 29 зачетных пунктов, благодаря которым она находится на 13 месте турнирной таблицы, то есть в зоне переходных игр на вылет. От безопасной 12-й позиции клуб отделяет всего 1 очко за 4 игры до завершения соревнований.



В Кубке Украины коллективу не удалось попасть на «ЛНЗ» на стадии 1/32 финала. «Пробой» уступил черкащанам со счетом 0:1.



Агробизнес



Совершенно неплохие результаты демонстрирует «Агробизнес» в текущем сезоне. После 26 матчей Первой лиги Украины на балансе волочисской команды есть 46 зачетных пунктов, позволяющих ей находиться на 4-й позиции общего зачета. Расстояние от конкурентов из топ-5 еще не слишком безопасно – 5 очков.



В Кубке Украины «Агробизнес» одолел «Диназ» и «Денгофф», однако уступил «Металлисту 1925» со счетом 4:3 в стадии 1/8 финала.



Личные встречи



Коллективы встречались между собой только раз – в первом круге текущего сезона чемпионата. Тогда победу со счетом 3:0 одержал «Пробой Городенка».



Интересные факты

«Пробой» победил в 4/6 предыдущих матчах.

В 4/5 последних играх «Агробизнеса» было забито более 2.5 гола.

Ни один из 6 последних матчей «Пробоя» не завершился вничью. «Агробизнес» не знает ничейных результатов уже 7 игр подряд.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.64 по линии БК betking.