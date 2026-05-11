Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Будем разбираться, потому что так не может быть»

В матче 27-го тура Первой лиги «Агробизнес» со счетом 0:1 проиграл «Пробою». Это поражение стало для команды вторым подряд. Результат поединка прокомментировал наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

– Какие ваши впечатления от матча?

– Впечатления отрицательные. Поздравляю команду соперника с победой. Будем разбираться, потому что так быть не может.

– Пробой и Агробизнес частые спарринг-партнеры. Так, на протяжении зимнего межсезонья, а также прошлым летом, команды играли между собой. Повлияло ли это на то, что очень мало было острых моментов, и вообще команды уже привыкли к манере друг друга?

– Такие игры всегда трудны, потому что давит результат. С одной стороны, Пробой был в зоне переходных матчей, а на нас давит то, что мы боремся за переходные матчи, и это где-то играет свою роль. И потому, может быть, мало футбола сегодня было. Игра была до забитого мяча. Пробой использовал свой момент. Мы, к сожалению, в первом тайме не использовали.

– Были готовы к такому силовому футболу со стороны Пробоя? Команда славится своим характером.

– Другого и не ожидали. Мы знали, что они будут играть по вертикальным передачам. Ну, и еще раз – Пробой использовал момент. Поздравляю их с победой.