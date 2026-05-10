Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Парма
10.05.2026 19:00 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 мая 2026, 12:44 | Обновлено 10 мая 2026, 12:45
45
0

Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок 36-го тура Серии А состоится 10 мая в 19:00 по Киеву

10 мая 2026, 12:44 | Обновлено 10 мая 2026, 12:45
45
0
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая на «Эннио Тардини» пройдет матч 36-го тура Серии А Италии, в котором «Парма« встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

«Парма»

Команда имеет славную, но очень непростую историю. И, вернувшись после банкротства, в итоге вылетала в Серию В. Более того, застряла там на долгий отрезок – только в 2024-м наконец-то получилось вернуться. Нельзя сказать, что при этом новичок впечатлил, наоборот, он ограничился 36 очками. Но год назад и их хватило для итогового «безопасного» шестнадцатого места.

В новый сезон клуб вступал под руководством Карлоса Куэсты, для которого это первый «самостоятельный» опыт как главного тренера. И, на данный момент, он складывается успешно. Уже взято куда больше очков, чем год назад, 42. А недавнюю беспроигрышную полосу, что продлилась четыре тура, прервал только «Интер», который обставил возвращение себе «скудетто», оформив уверенную, 2-0, победу.

«Рома»

Клуб год назад надеялся на настоящий футбольный подвиг, который стал бы очередным для Раньери. Тот прервал пенсию ради того, чтобы вернуться в Рим и принять погрузившийся в затяжной кризис коллектив. И чуть не поднял его в квартет лидеров – всего в одно очко той весной уступили «Ювентусу»!

Как и анонсировалось, вернувшегося отдыхать Клаудио сменил Гасперини. И уже очевидно, что не оправдал и близко оптимистичных ожиданий. В Кубке его новые подопечные вылетели от «Торино», в Лиге Европы – от «Болоньи». Ну, а в Серии А, несмотря на результативность пришедшего зимой Малена (Довбик никак не залечит полностью травму), сейчас наблюдается статус-кво сравнительно с итогами прошлого розыгрыша: опять пятое место, снова сразу за спиной у «Ювентуса». Но сейчас еще есть шансы все исправить, если не допускать осечек на финишной прямой.

Статистика личных встреч

В шести из семи крайних поединков выигрывали римляне при одном поражении на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут нового успеха гостей. Согласимся: в таких условиях столичный клуб обязан побеждать (коэффициент – 1,60).

Прогноз Sport.ua
Парма
10 мая 2026 -
19:00
Рома
Победа Ромы 1,6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аякс – Утрехт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов
Фиорентина – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Барселона – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Серия A прогнозы чемпионат Италии по футболу прогнозы на футбол Парма - Рома Парма Рома Рим
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший лидер Динамо и сборной Украины не проводит ни дня без алкоголя
Футбол | 10 мая 2026, 07:10 7
Бывший лидер Динамо и сборной Украины не проводит ни дня без алкоголя
Бывший лидер Динамо и сборной Украины не проводит ни дня без алкоголя

Алиев признался, что ежедневно пьет пиво

Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Футбол | 10 мая 2026, 06:44 6
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон

Туран останется в Украине

Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
MMA | 10.05.2026, 07:00
Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
Тренер Реала: «Ему пришлось отказаться от многих вещей, чтобы быть здесь»
Футбол | 10.05.2026, 10:09
Тренер Реала: «Ему пришлось отказаться от многих вещей, чтобы быть здесь»
Тренер Реала: «Ему пришлось отказаться от многих вещей, чтобы быть здесь»
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Бокс | 10.05.2026, 01:45
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
08.05.2026, 11:56 12
Футбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 43
Футбол
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35 3
Бокс
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 12
Теннис
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 15
Футбол
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
08.05.2026, 08:02 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем