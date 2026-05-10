10 мая на «Эннио Тардини» пройдет матч 36-го тура Серии А Италии, в котором «Парма« встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

«Парма»

Команда имеет славную, но очень непростую историю. И, вернувшись после банкротства, в итоге вылетала в Серию В. Более того, застряла там на долгий отрезок – только в 2024-м наконец-то получилось вернуться. Нельзя сказать, что при этом новичок впечатлил, наоборот, он ограничился 36 очками. Но год назад и их хватило для итогового «безопасного» шестнадцатого места.

В новый сезон клуб вступал под руководством Карлоса Куэсты, для которого это первый «самостоятельный» опыт как главного тренера. И, на данный момент, он складывается успешно. Уже взято куда больше очков, чем год назад, 42. А недавнюю беспроигрышную полосу, что продлилась четыре тура, прервал только «Интер», который обставил возвращение себе «скудетто», оформив уверенную, 2-0, победу.

«Рома»

Клуб год назад надеялся на настоящий футбольный подвиг, который стал бы очередным для Раньери. Тот прервал пенсию ради того, чтобы вернуться в Рим и принять погрузившийся в затяжной кризис коллектив. И чуть не поднял его в квартет лидеров – всего в одно очко той весной уступили «Ювентусу»!

Как и анонсировалось, вернувшегося отдыхать Клаудио сменил Гасперини. И уже очевидно, что не оправдал и близко оптимистичных ожиданий. В Кубке его новые подопечные вылетели от «Торино», в Лиге Европы – от «Болоньи». Ну, а в Серии А, несмотря на результативность пришедшего зимой Малена (Довбик никак не залечит полностью травму), сейчас наблюдается статус-кво сравнительно с итогами прошлого розыгрыша: опять пятое место, снова сразу за спиной у «Ювентуса». Но сейчас еще есть шансы все исправить, если не допускать осечек на финишной прямой.

Статистика личных встреч

В шести из семи крайних поединков выигрывали римляне при одном поражении на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут нового успеха гостей. Согласимся: в таких условиях столичный клуб обязан побеждать (коэффициент – 1,60).