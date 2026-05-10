Парма – Рома – 2:3. Суперкамбек волков. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Италии
10 мая состоялся матч 36-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».
Римская команда добыла победу со счетом 3:2.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первый тайм остался за командой Гасперини – 1:0. К 87-й минуте хозяева поля сенсационно вышли вперед, но в компенсированное время гости перевернули игру,, забили дважды и вырвали три очка.
Украинский нападающий римской команды Артем Довбик пропустил матч из-за травмы. Последний раз он выходил на поле 6 января.
«Рома» c 67 очками идет четвертой, а «Парма» с 42 очками – 13-я.
Чемпионат Италии. 36-й тур
Парма – Рома – 2:3
Голы: Стрефецца, 47, Кеита, 87 – Мален, 22, 90+11 (пенальти), Ренш, 90+4
Уделение: Бричги, 90+9
Видео голов и обзор матча :
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Митрофанов решил повесить перчатки на гвоздь
Донецкий Шахтер может стать чемпионом уже 10 мая