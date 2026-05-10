  4. Парма – Рома – 2:3. Суперкамбек волков. Видео голов и обзор матча
Италия
10 мая 2026, 22:26 | Обновлено 10 мая 2026, 22:30
Парма – Рома – 2:3. Суперкамбек волков. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Дониэлл Мален

10 мая состоялся матч 36-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».

Римская команда добыла победу со счетом 3:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый тайм остался за командой Гасперини – 1:0. К 87-й минуте хозяева поля сенсационно вышли вперед, но в компенсированное время гости перевернули игру,, забили дважды и вырвали три очка.

Украинский нападающий римской команды Артем Довбик пропустил матч из-за травмы. Последний раз он выходил на поле 6 января.

«Рома» c 67 очками идет четвертой, а «Парма» с 42 очками – 13-я.

Чемпионат Италии. 36-й тур

Парма – Рома – 2:3

Голы: Стрефецца, 47, Кеита, 87 – Мален, 22, 90+11 (пенальти), Ренш, 90+4

Уделение: Бричги, 90+9

Видео голов и обзор матча :

Даниил Кирияка
