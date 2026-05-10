Рома вырвала невероятную победу над Пармой

В воскресенье, 10 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Италии между «Пармой» и «Ромой».

Игру принимал стадион «Эннио Тардини» в Парме.

«Рома» сумела первой выйти вперед, уступала по ходу второго тайма, но дважды забила в овертайме, благодаря чему заработала три очка.

Украинский нападающий римской команды Артем Довбик пропустил матч из-за травмы. Последний раз он выходил на поле 6 января.

Чемпионат Италии. 36-й тур

Парма – Рома – 2:3

Голы: Стрефецца, 47, Кеита, 87 – Мален, 22, 90+11 (пенальти), Ренш, 90+4

Уделение: Бричги, 90+9

