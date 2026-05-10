10 мая 2026, 21:02 | Обновлено 10 мая 2026, 21:03
Рома вырвала невероятную победу над Пармой

Команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Парму» – 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Парма

В воскресенье, 10 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Италии между «Пармой» и «Ромой».

Игру принимал стадион «Эннио Тардини» в Парме.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Рома» сумела первой выйти вперед, уступала по ходу второго тайма, но дважды забила в овертайме, благодаря чему заработала три очка.

Украинский нападающий римской команды Артем Довбик пропустил матч из-за травмы. Последний раз он выходил на поле 6 января.

Чемпионат Италии. 36-й тур

Парма – Рома – 2:3

Голы: Стрефецца, 47, Кеита, 87 – Мален, 22, 90+11 (пенальти), Ренш, 90+4

Уделение: Бричги, 90+9

Даниил Кирияка
Крутой матч, по накалу не уступающий Арсенал-ВХ, только тут никто не вылетал и чемпионом не становился. Принципиальное дерби, уходящее корнями в 90-е. Несмотря на то, что Парма уже ни на что не претендует, все равно чувствовалась ненависть к Роме, ничьих между этими командами на этом стадионе не было 16 лет. 
Рома заслужила на победу, последние матчи за 4-е место в ЛЧ будут весьма любопытные. Мален топ, который уже дубль оформил, третий? Лучшее зимнее приобретение любого итальянского клуба в истории Серии А.
