Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад сделал камбэк в конце матча с Бетисом
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
09.05.2026 22:00 – FT 2 : 2
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 мая 2026, 23:59 | Обновлено 10 мая 2026, 01:30
47
0

Реал Сосьедад сделал камбэк в конце матча с Бетисом

«Реал Сосьедад» и «Бетис» бились за важные очки в еврокубковой борьбе

09 мая 2026, 23:59 | Обновлено 10 мая 2026, 01:30
47
0
Реал Сосьедад сделал камбэк в конце матча с Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine

В 35-м туре Ла Лиги встретились «Реал Сосьедад» и «Бетис», ведущие борьбу за еврокубковые позиции. Команда из Севильи не так часто контролировала мяч, но была заметно острее соперника.

В стартовые 10 минут гости имели сразу три момента, но Антони не переиграл голкипера в контратаке. Вскоре он же промахнулся в убойной позиции, а также Абде Эз заставил вратаря блеснуть мастерством.

Еще одна быстрая вылазка позволила «Бетису» повести на 40-й минуте, когда из-за штрафной Антони поразил цель (0:1). Только начался второй тайм, как уже Эз взял игру на себя и был точен – 0:2. Джон Горротксатеги метким ударом вернул интригу, но ненадолго – арбитр отменил гол из-за офсайда. И все же на 80-й минуте баски добились своего, когда Серхио Гомес создал моментище для удара Орри Оскарссона – 1:2. На 90-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти за игру рукой – 2:2.

«Бетис» идет в четырех очках от «Сельты» на пятом, последнем проходном месте в Лигу чемпионов. Противник делит седьмую строчку.

Ла Лига, 35-й тур. 9 мая

«Реал Сосьедад» – «Бетис» – 2:2

Голы: Оскарссон, 80, Оярсабаль (пен.), 90 – Антони, 40, Эз, 47.

Удаление: Руибаль («Бетис»), 90+6.

Фотографии матча:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча
Новичок Реала вступился за Мбаппе
Что такое «не везет». Атлетико проиграл Сельте, несмотря на доминирование
Бетис Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу Ла Лига Антони (Матеус дос Сантос) Абде Эззалзули Микель Оярсабаль
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 09 мая 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 09 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины

Турнир во втором по счету дивизионе

ВИДЕО. Коваленко напомнил о себе голом. Он играет на Кипре
Футбол | 10.05.2026, 00:02
ВИДЕО. Коваленко напомнил о себе голом. Он играет на Кипре
ВИДЕО. Коваленко напомнил о себе голом. Он играет на Кипре
Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ
Футбол | 09.05.2026, 17:28
Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ
Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Бокс | 09.05.2026, 08:01
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 71
Хоккей
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 41
Футбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 192
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 15
Хоккей
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 41
Футбол
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 3
Футзал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем