Реал Сосьедад сделал камбэк в конце матча с Бетисом

В 35-м туре Ла Лиги встретились «Реал Сосьедад» и «Бетис», ведущие борьбу за еврокубковые позиции. Команда из Севильи не так часто контролировала мяч, но была заметно острее соперника.

В стартовые 10 минут гости имели сразу три момента, но Антони не переиграл голкипера в контратаке. Вскоре он же промахнулся в убойной позиции, а также Абде Эз заставил вратаря блеснуть мастерством.

Еще одна быстрая вылазка позволила «Бетису» повести на 40-й минуте, когда из-за штрафной Антони поразил цель (0:1). Только начался второй тайм, как уже Эз взял игру на себя и был точен – 0:2. Джон Горротксатеги метким ударом вернул интригу, но ненадолго – арбитр отменил гол из-за офсайда. И все же на 80-й минуте баски добились своего, когда Серхио Гомес создал моментище для удара Орри Оскарссона – 1:2. На 90-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти за игру рукой – 2:2.

«Бетис» идет в четырех очках от «Сельты» на пятом, последнем проходном месте в Лигу чемпионов. Противник делит седьмую строчку.

Ла Лига, 35-й тур. 9 мая

«Реал Сосьедад» – «Бетис» – 2:2

Голы: Оскарссон, 80, Оярсабаль (пен.), 90 – Антони, 40, Эз, 47.

Удаление: Руибаль («Бетис»), 90+6.

