9 мая на «Реале Арена» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Бетисом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Реал Сосьедад»

Команда очень по-разному проходила нынешний сезон. Безусловно, у нее не задался первый его отрезок. Сразу толком заменить ушедшего летом, на фоне затянувшегося спада, Иманоля Альгуасиля, не получилось. И доходило чуть ли не до борьбы за выживание. Но потом в Сан-Себастьяне появился Матараццо, который все изменил, резко в лучшую сторону.

При нем клуб быстро поднимался в турнирной таблице Ла Лиги. И параллельно продвигался в Кубке, в итоге выиграв его – в финале справились по пенальти с «Атлетико». Это, конечно, расслабило, и сейчас уже футболисты, кажется, начали доигрывать сезон. «Хетафе» дома и «Севилье» на выезде и вовсе уступили с одинаковым счетом 0-1, а с «Райо Вальекано» расписали очень зрелищную ничью – дошло до 3-3.

«Бетис»



Клуб сейчас может похвастаться стабильностью на достаточно высоком уровне. Это не гранд, но при этом получается финишировать из года в год в группе лидеров Примеры – как в прошлом сезоне, когда разместились на шестой итоговой позиции. Ну и параллельно тогда дошли до финала Лиги конференций, но там разгромно уступили «Челси».

Сейчас международную арену испанцы покинули не менее эпично. В четвертьфинале Лиги Европы после ничьей в Португалии они дома вели в два мяча, но в итоге уступили «Браге». Тогда и в Примере был заметный спад – впрочем, как и конкуренты. С другой стороны, именно после неудачи в еврокубке получилось наконец-то ожить на внутренней арене. «Жирону» с «Овьедо» обыграли, да и с «Реалом», даже нынешним, ничью вполне можно записывать в актив себе. Этот рывок позволил закрепиться на пятой позиции, которая, кстати, отправит в Лигу чемпионов.

Статистика личных встреч

Оба поединка прошлого календарного года завершились «домашними» победами в Севилье.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в хозяев. Но турнирная мотивация осталась у гостей, и, набрав наконец-то форму, они не проиграют (коэффициент – 1,60).