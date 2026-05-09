Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
09.05.2026 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 мая 2026, 12:44 | Обновлено 09 мая 2026, 12:45
27
0

Реал Сосьедад – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок 35-го тура Ла Лиги состоится 9 мая в 22:00 по Киеву

09 мая 2026, 12:44 | Обновлено 09 мая 2026, 12:45
27
0
Реал Сосьедад – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

9 мая на «Реале Арена» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Бетисом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Реал Сосьедад»

Команда очень по-разному проходила нынешний сезон. Безусловно, у нее не задался первый его отрезок. Сразу толком заменить ушедшего летом, на фоне затянувшегося спада, Иманоля Альгуасиля, не получилось. И доходило чуть ли не до борьбы за выживание. Но потом в Сан-Себастьяне появился Матараццо, который все изменил, резко в лучшую сторону.

При нем клуб быстро поднимался в турнирной таблице Ла Лиги. И параллельно продвигался в Кубке, в итоге выиграв его – в финале справились по пенальти с «Атлетико». Это, конечно, расслабило, и сейчас уже футболисты, кажется, начали доигрывать сезон. «Хетафе» дома и «Севилье» на выезде и вовсе уступили с одинаковым счетом 0-1, а с «Райо Вальекано» расписали очень зрелищную ничью – дошло до 3-3.

«Бетис»

Клуб сейчас может похвастаться стабильностью на достаточно высоком уровне. Это не гранд, но при этом получается финишировать из года в год в группе лидеров Примеры – как в прошлом сезоне, когда разместились на шестой итоговой позиции. Ну и параллельно тогда дошли до финала Лиги конференций, но там разгромно уступили «Челси».

Сейчас международную арену испанцы покинули не менее эпично. В четвертьфинале Лиги Европы после ничьей в Португалии они дома вели в два мяча, но в итоге уступили «Браге». Тогда и в Примере был заметный спад – впрочем, как и конкуренты. С другой стороны, именно после неудачи в еврокубке получилось наконец-то ожить на внутренней арене. «Жирону» с «Овьедо» обыграли, да и с «Реалом», даже нынешним, ничью вполне можно записывать в актив себе. Этот рывок позволил закрепиться на пятой позиции, которая, кстати, отправит в Лигу чемпионов.

Статистика личных встреч

Оба поединка прошлого календарного года завершились «домашними» победами в Севилье.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в хозяев. Но турнирная мотивация осталась у гостей, и, набрав наконец-то форму, они не проиграют (коэффициент – 1,60).

Прогноз Sport.ua
Реал Сосьедад
9 мая 2026 -
22:00
Бетис
Бетис не проиграет 1,6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лацио – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Александра Олейникова – Линда Носкова. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме
Севилья – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
прогнозы чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы на футбол Ла Лига - betking Реал Сосьедад Бетис
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей БОГДАНОВ: «Я уверен, что Динамо будет играть только на победу»
Футбол | 09 мая 2026, 11:46 1
Андрей БОГДАНОВ: «Я уверен, что Динамо будет играть только на победу»
Андрей БОГДАНОВ: «Я уверен, что Динамо будет играть только на победу»

Бывший футболист «бело-синих» ожидает интересной игры против ЛНЗ

Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Футбол | 09 мая 2026, 09:01 31
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко

Украинец покинет «Аякс»

ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Футзал | 09.05.2026, 00:58
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
Бокс | 09.05.2026, 08:31
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
ФОТО. Впервые за 20 лет. IIHF отреагировала на триумф сборной Украины
Хоккей | 09.05.2026, 06:55
ФОТО. Впервые за 20 лет. IIHF отреагировала на триумф сборной Украины
ФОТО. Впервые за 20 лет. IIHF отреагировала на триумф сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 15
Футбол
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
08.05.2026, 07:22
Бокс
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 6
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
07.05.2026, 08:36 6
Теннис
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 187
Хоккей
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
07.05.2026, 08:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем