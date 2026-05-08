Райо Вальекано станет 13-м испанским клубом, сыграющим в финале еврокубков

Райо Вальекано стал 13-м испанским клубом, вышедшим в финал еврокубков.

Мадридцы в сезоне 2025/26 достались решающей игре Лиги конференций.

На этот счет вспомним год последнего еврокубкового финала для испанских команд.

Учитываем Кубок европейских чемпионов, Лигу чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА, Лигу Европы и Лигу конференций.

2026 – Райо Вальекано (Лига конференций)

2025 – Бетис (Лига конференций)

2024 – Реал (Лига чемпионов)

2023 – Севилья (Лига Европы)

2021 – Вильярреал (Лига Европы)

2018 – Атлетико (Лига Европы)

2015 – Барселона (Лига чемпионов)

2012 – Атлетик (Лига Европы)

2007 – Эспаньол (Кубок УЕФА)

2004 – Валенсия (Лига Европы)

2001 – Алавес (Кубок УЕФА)

1999 – Мальорка (Кубок обладателей кубков)

1995 – Сарагоса (Кубок обладателей кубков)

Также можно отметить, что Сельта, Малага и Депортиво играли в финалах Кубка Интертото.