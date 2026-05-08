Райо Вальекано станет 13-м испанским клубом, сыграющим в финале еврокубков
Вспомним последний год финала каждой команды из Испании в еврокубках
Райо Вальекано стал 13-м испанским клубом, вышедшим в финал еврокубков.
Мадридцы в сезоне 2025/26 достались решающей игре Лиги конференций.
На этот счет вспомним год последнего еврокубкового финала для испанских команд.
Учитываем Кубок европейских чемпионов, Лигу чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА, Лигу Европы и Лигу конференций.
Год последнего еврокубкового финала для испанских команд (Кубок европейских чемпионов, Лига чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА, Лига Европы, Лига конференций)
- 2026 – Райо Вальекано (Лига конференций)
- 2025 – Бетис (Лига конференций)
- 2024 – Реал (Лига чемпионов)
- 2023 – Севилья (Лига Европы)
- 2021 – Вильярреал (Лига Европы)
- 2018 – Атлетико (Лига Европы)
- 2015 – Барселона (Лига чемпионов)
- 2012 – Атлетик (Лига Европы)
- 2007 – Эспаньол (Кубок УЕФА)
- 2004 – Валенсия (Лига Европы)
- 2001 – Алавес (Кубок УЕФА)
- 1999 – Мальорка (Кубок обладателей кубков)
- 1995 – Сарагоса (Кубок обладателей кубков)
Также можно отметить, что Сельта, Малага и Депортиво играли в финалах Кубка Интертото.
