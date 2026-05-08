Райо Вальекано станет 13-м испанским клубом, сыграющим в финале еврокубков

08 мая 2026, 12:14
Райо Вальекано стал 13-м испанским клубом, вышедшим в финал еврокубков.

Мадридцы в сезоне 2025/26 достались решающей игре Лиги конференций.

На этот счет вспомним год последнего еврокубкового финала для испанских команд.

Учитываем Кубок европейских чемпионов, Лигу чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА, Лигу Европы и Лигу конференций.

Год последнего еврокубкового финала для испанских команд (Кубок европейских чемпионов, Лига чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА, Лига Европы, Лига конференций)

  • 2026 – Райо Вальекано (Лига конференций)
  • 2025 – Бетис (Лига конференций)
  • 2024 – Реал (Лига чемпионов)
  • 2023 – Севилья (Лига Европы)
  • 2021 – Вильярреал (Лига Европы)
  • 2018 – Атлетико (Лига Европы)
  • 2015 – Барселона (Лига чемпионов)
  • 2012 – Атлетик (Лига Европы)
  • 2007 – Эспаньол (Кубок УЕФА)
  • 2004 – Валенсия (Лига Европы)
  • 2001 – Алавес (Кубок УЕФА)
  • 1999 – Мальорка (Кубок обладателей кубков)
  • 1995 – Сарагоса (Кубок обладателей кубков)

Также можно отметить, что Сельта, Малага и Депортиво играли в финалах Кубка Интертото.

Барса нехило просела после эри Пепа-Месси-Хави-Иньесты. 11 лет без финалов еврокубков. Кто бы мог подумать
