В воскресенье, 10 мая, состоится поединок 27-го тура Первой лиги Украины между «Викторией Сумы» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 17:00



Виктория Сумы



В общем, сезон проходит для клуба довольно посредственно, хотя в последних играх команда демонстрирует просто отличные результаты. После 26 туров Первой лиги Украины на балансе «Виктории» есть 35 очков, пока позволяют ей находиться на 6-й позиции общего зачета. 11 баллов отделяет клуб от топ-4, 6 пунктов – от зоны переходных игр.



Кубок Украины коллектив покинул на стадии 1/8 финала после поражения против того же «Ингульца». До этого сумчане переиграли «Ворсклу» и «Левый Берег».



Ингулец



Вторая часть сезона для прошлогоднего участника Премьер-лиги состоит, мягко говоря, не лучшим образом. В общем, после 26 туров Первой лиги на балансе коллектива есть 41 балл, благодаря чему он находится на 5 месте общего зачета. Расстояние от необходимого топ-4 еще достижимо – 4 зачетных пункта.



Из Кубка Украины «Ингулец» вылетел в четвертьфинале после поражения против киевского "Динамо». До этого петровцы переиграли «Карбон», «Подолье» и «Викторию».



Личные встречи



Начиная с 2023 года коллективы встречались между собой 5 раз – за этот отрезок 4 победы завоевал «Ингулец», еще 1 раз победу одерживала «Виктория».



Интересные факты

«Виктория» победила в 5/6 предыдущих матчах.

За последние 4 игры «Виктория» забила 9, а пропустила только 1 гол.

В 2026 году «Ингулец» победил только в 1/9 официальных поединков.

Прогноз Sport.ua: победа «Виктории» с коэффициентом 1.9 по линии БК betking.