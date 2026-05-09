Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Ингулец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Виктория Сумы
10.05.2026 15:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 мая 2026, 22:04 |
13
0

Виктория – Ингулец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 10 мая в 17:00 по Киеву

09 мая 2026, 22:04 |
13
0
Виктория – Ингулец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Виктория

В воскресенье, 10 мая, состоится поединок 27-го тура Первой лиги Украины между «Викторией Сумы» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 17:00

Виктория Сумы

В общем, сезон проходит для клуба довольно посредственно, хотя в последних играх команда демонстрирует просто отличные результаты. После 26 туров Первой лиги Украины на балансе «Виктории» есть 35 очков, пока позволяют ей находиться на 6-й позиции общего зачета. 11 баллов отделяет клуб от топ-4, 6 пунктов – от зоны переходных игр.

Кубок Украины коллектив покинул на стадии 1/8 финала после поражения против того же «Ингульца». До этого сумчане переиграли «Ворсклу» и «Левый Берег».

Ингулец

Вторая часть сезона для прошлогоднего участника Премьер-лиги состоит, мягко говоря, не лучшим образом. В общем, после 26 туров Первой лиги на балансе коллектива есть 41 балл, благодаря чему он находится на 5 месте общего зачета. Расстояние от необходимого топ-4 еще достижимо – 4 зачетных пункта.

Из Кубка Украины «Ингулец» вылетел в четвертьфинале после поражения против киевского "Динамо». До этого петровцы переиграли «Карбон», «Подолье» и «Викторию».

Личные встречи

Начиная с 2023 года коллективы встречались между собой 5 раз – за этот отрезок 4 победы завоевал «Ингулец», еще 1 раз победу одерживала «Виктория».

Интересные факты

  • «Виктория» победила в 5/6 предыдущих матчах.
  • За последние 4 игры «Виктория» забила 9, а пропустила только 1 гол.
  • В 2026 году «Ингулец» победил только в 1/9 официальных поединков.

Прогноз Sport.ua: победа «Виктории» с коэффициентом 1.9 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Виктория Сумы
10 мая 2026 -
15:00
Ингулец
Победа Виктории 1.9 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тренер Агробизнеса рассказал, хочет ли его команда выйти в УПЛ
Пробой – Агробизнес. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Прикарпатье – Металлург. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Виктория Сумы Ингулец прогнозы Первая лига Украины прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Футбол | 09 мая 2026, 07:25 14
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера

Риццоли считает, что Матвей забил чистый гол

ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Футзал | 09 мая 2026, 00:58 3
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27

Поспособствовала этому победа «Пальмы» над «Этуалем»

Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Футбол | 09.05.2026, 09:01
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
ВИДЕО. Холанд забил пяткой и удвоил перевес Ман Сити над Брентфордом
Футбол | 09.05.2026, 21:07
ВИДЕО. Холанд забил пяткой и удвоил перевес Ман Сити над Брентфордом
ВИДЕО. Холанд забил пяткой и удвоил перевес Ман Сити над Брентфордом
Игорь КОСТЮК – о матче с ЛНЗ, потере Пономаренко и предстоящих трансферах
Футбол | 09.05.2026, 19:01
Игорь КОСТЮК – о матче с ЛНЗ, потере Пономаренко и предстоящих трансферах
Игорь КОСТЮК – о матче с ЛНЗ, потере Пономаренко и предстоящих трансферах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
08.05.2026, 10:51 7
Футбол
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
08.05.2026, 08:26 2
Бокс
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 11
Теннис
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 7
Футбол
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 15
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем