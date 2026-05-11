  4. Василий КОБИН: «Я очень рад, что команда проявила характер»
10.05.2026 11:00 – FT 2 : 2
Ингулец
11 мая 2026, 16:24
Василий КОБИН: «Я очень рад, что команда проявила характер»

Наставник «Ингульца» прокомментировал камбэк в матче с «Викторией»

Василий Кобин

В поединке 27-го тура Первой лиги «Виктория» – «Ингулец» гости спаслись от поражения, забив два мяча на последних минутах. Итог матча подвел тренер «Ингульца» Василий Кобин.

– Игра местами была очень качественная. Местами мы теряли концентрацию, что приводило к ошибкам, и этими ошибками воспользовалась Виктория, и нам создавали моменты.

– Какая была установка на матч?

– Установка была взять три зачетных балла, победить. Мы понимали, что будет трудная игра. Мы понимали, что Виктория качественная, опытная команда, играющая в качественный футбол. Мы понимали, что логистика и ранний матч для нас будет достаточно трудным. Но я рад, что мы проявили характер, терпение и смогли отсюда уехать с одним зачетным баллом.

– Сложилось впечатление, что если бы Ингулец играл весь матч, как в конце встречи, то мог бы и победить. Почему только в конце забегали?

– Потому что это все психологический фактор. Игроки понимали, что команда проигрывает, нужно исправлять ситуацию. И когда человек находится в такой ситуации, где нужно из себя извлечь максимальные резервы, это радует, что они обрели в себе веру, веру друг в друга, веру в команду, в то, что можно исправить ситуацию. Да, мы качественно отыграли заключительные минуты. Я очень рад, что команда проявила такой характер.

– Удовлетворил ли вас сегодняшний результат матча?

– Конечно, мы настроены были на победу, мы ехали за победой, но если брать как проходил матч, то результат закономерен, потому что мы пропустили из-за двух ошибок. Виктория этими ошибками воспользовались. Мы легкий пенальти заработали в свои ворота. Я считаю, что здесь нужно было более качественно отыграть. А так – нашли свои моменты, забили два гола, выровняли ситуацию и, по моему мнению, результат в какой-то степени закономерен.

– Сегодня в составе вашей команды была определенная ротация, в частности Тузенко вышел в старте. Как вам игра?

– Что касается Тузенко, то у нас есть по два игрока на одну позицию. С первых минут доверили место Тузенко. Он себя хорошо проявлял. Где-то были ошибки, конечно, и технический брак был, но в общем-то довольно качественно отыграл. Конечно, не хватает опыта, не хватает уверенности в себе, но он не выпадал из игры, был одним целым с командой – и это радует.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Профатило (Ингулец).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Профатило (Ингулец).
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Хамелюк (Виктория Сумы).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Евпак (Виктория Сумы).
