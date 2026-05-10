  4. Камбэк за 5 минут. Ингулец вырвал ничью в матче с Викторией
Первая лига
Виктория Сумы
10.05.2026 11:00 – FT 2 : 2
Ингулец
Украина. Первая лига
10 мая 2026, 13:12 | Обновлено 10 мая 2026, 13:13
Камбэк за 5 минут. Ингулец вырвал ничью в матче с Викторией

Поединок «Виктория» Сумы – «Ингулец» завершился со счетом 2:2

В воскресенье, 10 мая, в Тростянце состоялся матч 27-го тура Первой лиги. «Виктория» принимала «Ингулец».

«Виктория» открыла счет на 51-й минуте поединка. Максим Евпак принял мяч в штрафной и пробил под перекладину.

Хозяева поля увеличили свое преимущество на 78-й минуте. Владислав Хамелюк реализовал пенальти, пробив по центру ворот.

На 88-й минуте гости отыграли один мяч. Евгений Профатило подарил надежду своей команде. А в компенсированное время он же принес «Ингульцу» ничью.

Первая лига. 27-й тур. Тростянец. 10 мая

«Виктория» (Сумы) – «Ингулец» – 2:2

Голы: Евпак, 51, Хамелюк, 78 (пенальти) – Профатило, 88, 90+3

И больше негда брать очки.
