Виктория – Ингулец – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 10 мая, в Тростянце состоялся матч 27-го тура Первой лиги. «Виктория» принимала «Ингулец».

«Виктория» вышла вперед на 51-й минуте поединка. Максим Евпак получил мяч в штрафной и пробил под перекладину.

Хозяева поля увеличили преимущество в счете на 78-й минуте. Владислав Хамелюк реализовал пенальти, пробив по центру ворот.

На 88-й минуте гости сократили отставание. Евгений Профатило подарил надежду своей команде. А в компенсированное время он же принес «Ингульцу» ничью.

Первая лига. 27-й тур. Тростянец. 10 мая

«Виктория» (Сумы) – «Ингулец» – 2:2

Голы: Евпак, 51, Хамелюк, 78 (пенальти) – Профатило, 88, 90+3

