  4. Александр РЯБОКОНЬ: «Решающую роль сыграло удаление»
Александр РЯБОКОНЬ: «Решающую роль сыграло удаление»

Наставник «Левого Берега» подвел итог матча с ФК ЮКСА

В матче 27-го тура Первой лиги «Левый Берег» на своем поле со счетом 3:1 обыграл ФК ЮКСА. Победу своих подопечных прокомментировал главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь.

«Это была очень эмоциональная игра для всех. Хорошо начали встречу, но не смогли забить. А вот соперник своим шансом воспользовался. Решающую роль сыграло удаление игрока ЮКСА на 45+4 минуте. Хочу поблагодарить ребят, которые очень активно начали второй тайм и за четыре минуты дважды забили. В конце встречи из-за чрезмерных эмоций игра несколько вышла из-под контроля, но все же смогли достичь своего.

У нас не было сегодня двух ключевых игроков защиты – Соколова и Якимива. Моментов соперник создал мало, поэтому можно считать, что удалось сыграть качественно даже при их отсутствии. Диего пока не готов играть, ведь пропустил больше двух недель. До следующей игры еще есть неделя, но сейчас на этой позиции основным является Викентий Волошин. Сейчас каждый матч ключевой, поэтому не имеем права терять очки. Готовимся к игре в Одессе», – сказал Александр Рябоконь.

Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
