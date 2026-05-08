  4. Левый Берег – ЮКСА – 3:1. Удаление и пенальти. Видео голов и обзор матча
Левый Берег
08.05.2026 16:00 – FT 3 : 1
ЮКСА
Украина. Первая лига
08 мая 2026, 20:21 |
130
0

«Левый Берег» смог переломить ход поединка

ФК Левый Берег

В пятницу, 8 мая, состоялся первый матч 27-го тура Первой лиги. «Левый Берег» на своем поле принимал ФК ЮКСА и одержал победу со счетом 3:1.

ЮКСА вышла вперед на 21-й минуте. Антоний Эмере точным ударом с линии штрафной отправил мяч в левый нижний угол ворот «Левого Берега».

В компенсированное к первому тайму время ЮКСА осталась в меньшинстве. Парагвай убежал в контратаку и в столкновении в голкипером претендовал на пенальти, но вместо этого получил желтую карточку за симуляцию, которая стала для футболиста ФК ЮКСА второй.

«Левый Берег» сравнял счет на первой минуте второго тайма. Автором гола стал Сергей Косовский.

Хозяева продолжили атаковать и на 48-й минуте заработали пенальти, который реализовал Дмитрий Шастал, пробив по центру ворот. А на последней минуте «Левый Берег» провел контратаку, и Симон Галоян установил окончательный счет.

Первая лига. 27-й тур. Киев, «Арена Левый Берег». 8 мая

«Левый Берег» (Киев) – ЮКСА (Тарасовка) – 3:1

Голы: Косовский, 46, Шастал, 49 (пенальти), Галоян, 90+3 – Эмере, 21

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Галоян (Левый Берег).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Шастал (Левый Берег).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Косовский (Левый Берег), асcист Викентий Волошин.
45’
Пабло Кастро (ЮКСА) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Антоний Эмере (ЮКСА).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Сергей Косовский Дмитрий Шастал Левый Берег Киев Антоний Эмере ЮКСА Тарасовка Симон Галоян Парагвай (Пабло Рамон Кастро Гонсалес) видео голов и обзор
Сергей Турчак
