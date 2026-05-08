Левый Берег – ЮКСА – 3:1. Удаление и пенальти. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 8 мая, состоялся первый матч 27-го тура Первой лиги. «Левый Берег» на своем поле принимал ФК ЮКСА и одержал победу со счетом 3:1.

ЮКСА вышла вперед на 21-й минуте. Антоний Эмере точным ударом с линии штрафной отправил мяч в левый нижний угол ворот «Левого Берега».

В компенсированное к первому тайму время ЮКСА осталась в меньшинстве. Парагвай убежал в контратаку и в столкновении в голкипером претендовал на пенальти, но вместо этого получил желтую карточку за симуляцию, которая стала для футболиста ФК ЮКСА второй.

«Левый Берег» сравнял счет на первой минуте второго тайма. Автором гола стал Сергей Косовский.

Хозяева продолжили атаковать и на 48-й минуте заработали пенальти, который реализовал Дмитрий Шастал, пробив по центру ворот. А на последней минуте «Левый Берег» провел контратаку, и Симон Галоян установил окончательный счет.

Первая лига. 27-й тур. Киев, «Арена Левый Берег». 8 мая

«Левый Берег» (Киев) – ЮКСА (Тарасовка) – 3:1

Голы: Косовский, 46, Шастал, 49 (пенальти), Галоян, 90+3 – Эмере, 21

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча