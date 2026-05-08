Не устояли в меньшинстве. ЮКСА забила первой, но проиграла Левому Берегу

В пятницу, 8 мая, состоялся первый матч 27-го тура Первой лиги: «Левый Берег» на своем поле принимал ФК ЮКСА.

Счет в матче открыли гости: на 21-й минуте Антоний Эмере ударом с линии штрафной отправил мяч в левый нижний угол ворот «Левого Берега».

В компенсированное к первому тайму время ЮКСА осталась в меньшинстве: Парагвай претендовал на пенальти, но вместо этого получил желтую карточку за симуляцию, которая стала для футболиста второй.

«Левый Берег» отыгрался на первой минуте второго тайма – автором гола стал Сергей Косовский.

Хозяева продолжили атаковать и на 48-й минуте заработали пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Дмитрий Шастал, пробив по центру ворот.

Даже в меньшинстве ЮКСА старалась спастись от поражения, но на последней минуте пропустила контратаку, и Симон Галоян установил окончательный счет.

Первая лига. 27-й тур. Киев, «Арена Левый Берег». 8 мая

«Левый Берег» (Киев) – ЮКСА (Тарасовка) – 3:1

Голы: Косовский, 46, Шастал, 49 (пенальти), Галоян, 90+3 – Эмере, 21

