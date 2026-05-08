08 мая 2026, 12:01 | Обновлено 08 мая 2026, 12:30
В пятницу, 8 мая, состоится поединок 27-го тура Первой лиги Украины между «Левым Берегом» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Для киевского коллектива первый сезон после понижения в Первую лигу складывается неплохо. За 26 туров национального чемпионата «Левый Берег» завоевал уже 53 балла, что пока позволяют им находиться на 3-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от 2-й строчки, на которой сейчас находится «Черноморец», составляет лишь 4 зачетных пункта за 4 игры до завершения соревнований.

В национальном кубке «Левый Берег» обыграл «Кудровку» в серии пенальти, однако на стадии 1/16 финала минимально проиграл «Виктории Сумы».

Совершенно неплохо складывается сезон и для тарасовцев. По итогам 26 матчей Первой лиги Украины на балансе «ЮКСА» есть 33 зачетных пункта, которые пока позволяют ей находиться на 7-м месте турнирной таблицы. Шансов попасть хотя бы в плей-офф уже нет – за 4 игры до завершения сезона расстояние от топ-4 составляет 13 баллов.

Кубок Украины клуб покинул еще в 1/32 финала, получив техническое поражение за нарушение регламента в игре против винницкой «Нивы».

Личные встречи

В официальных матчах клубы встречались только один раз – в первом круге текущего сезона Первой лиги Украины. Тогда минимальную победу одержал «Левый Берег».

Интересные факты

  • «Левый Берег» хранит ворота сухими уже 4 игры.
  • А вот «ЮКСА» пропускала в каждой из 5 предыдущих игр.
  • Беспроигрышная домашняя серия «Левого Берега» длится уже 10 матчей подряд.

Прогноз Sport.ua: победа «Левого Берега» с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

