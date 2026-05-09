Ротань пояснил тяжелую победу Полесья над Александрией: «Ребята понимали»

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань поделился эмоциями после победы «волков» над Александрией (2:1) в 27 туре УПЛ.

«Очень тяжелый матч. Когда играешь против плотной защиты, его очень тяжело раскрыть. Но я сказал ребятам, что нужно терпение; увеличить движение мяча, и мы забьем.

Гол мы пропустили нелогичный, потому очень важно, что уже в третьей игре мы показываем характер и хотим побеждать. Ребятам – максимальные комплименты.

Мы не были готовы к схеме 5-4-1, но для такой плотной обороны было достаточно моментов, и могли забить раньше. Снова показали свой характер.

В конце понимали, что нужно забивать, играли двумя нападающими. Нам нужна была победа, и ребята это понимали», – сказал Ротань.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 55 баллов после 27 сыгранных матчей.