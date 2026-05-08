Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Александрия – 2:1. Победа команды Ротаня. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Полесье
08.05.2026 18:00 – FT 2 : 1
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2026, 20:25 | Обновлено 08 мая 2026, 20:28
1321
1

Полесье – Александрия – 2:1. Победа команды Ротаня. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 27-го тура УПЛ

08 мая 2026, 20:25 | Обновлено 08 мая 2026, 20:28
1321
1 Comments
Полесье – Александрия – 2:1. Победа команды Ротаня. Видео голов и обзор
ФК Полесье

«Полесье» и «Александрия» встретились в матче 27-го тура УПЛ.

Принимал поединок Центральный стадион в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Житомирская команда вырвала победу со счетом 2:1 благодаря голам Гайдучика и Филиппова.

«Полесье» с 57 очками идет вторым. «Александрия» с 13 очками – 15-я

Чемпионат Украины. 27-й тур

Полесье – Александрия – 2:1

Голы: Гайдучик, 71, Филиппов, 90 – Яде, 83

ГОЛ! Гайдучик, 71-я минута, 1:0

ГОЛ! Яде, 83-я минута, 1:1

ГОЛ! Филиппов, 90-я минута, 2:1

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Полесье), асcист Алексей Гуцуляк.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Папа-Ндиага Яде (Александрия), асcист Сергей Булеца.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье).
По теме:
ЛНЗ – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФИЛИППОВ: «Когда дали 5-7 минут, их нужно использовать»
Владимир ШАРАН: «А почему 15-е место может стать стыковым?»
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Александрия видео голов и обзор Александр Филиппов Алексей Гуцуляк Папа Ндиага Яде
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Гасперини нашел новую команду для Довбика
Футбол | 08 мая 2026, 21:02 0
Решение принято. Гасперини нашел новую команду для Довбика
Решение принято. Гасперини нашел новую команду для Довбика

Украинец может перейти в «Фиорентину»

«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
Футбол | 07 мая 2026, 23:26 5
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик

Кит Вайнесс – о допинговом деле украинского вингера Челси

Претендент на выход в УПЛ может отказаться от повышения в классе
Футбол | 08.05.2026, 16:22
Претендент на выход в УПЛ может отказаться от повышения в классе
Претендент на выход в УПЛ может отказаться от повышения в классе
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Футбол | 08.05.2026, 07:07
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Бокс | 08.05.2026, 08:26
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Полісся впевнено крокує протоптаною кротами стежкою. Просто сором і ганьба.
Ответить
+1
Популярные новости
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
07.05.2026, 07:32 4
Футбол
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 13
Футбол
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
07.05.2026, 08:36 6
Теннис
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 21
Футбол
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 12
Футбол
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
08.05.2026, 07:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем