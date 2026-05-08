08.05.2026 18:00 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига08 мая 2026, 20:25 | Обновлено 08 мая 2026, 20:28
1321
1
Полесье – Александрия – 2:1. Победа команды Ротаня. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 27-го тура УПЛ
08 мая 2026, 20:25 | Обновлено 08 мая 2026, 20:28
1321
«Полесье» и «Александрия» встретились в матче 27-го тура УПЛ.
Принимал поединок Центральный стадион в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Житомирская команда вырвала победу со счетом 2:1 благодаря голам Гайдучика и Филиппова.
«Полесье» с 57 очками идет вторым. «Александрия» с 13 очками – 15-я
Чемпионат Украины. 27-й тур
Полесье – Александрия – 2:1
Голы: Гайдучик, 71, Филиппов, 90 – Яде, 83
ГОЛ! Гайдучик, 71-я минута, 1:0
ГОЛ! Яде, 83-я минута, 1:1
ГОЛ! Филиппов, 90-я минута, 2:1
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Полесье), асcист Алексей Гуцуляк.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Папа-Ндиага Яде (Александрия), асcист Сергей Булеца.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 мая 2026, 21:02 0
Украинец может перейти в «Фиорентину»
Футбол | 07 мая 2026, 23:26 5
Кит Вайнесс – о допинговом деле украинского вингера Челси
Футбол | 08.05.2026, 16:22
Футбол | 08.05.2026, 07:07
Бокс | 08.05.2026, 08:26
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Полісся впевнено крокує протоптаною кротами стежкою. Просто сором і ганьба.
Популярные новости
07.05.2026, 07:32 4
07.05.2026, 07:38 13
07.05.2026, 08:36 6
08.05.2026, 07:52 21
07.05.2026, 16:45 14
07.05.2026, 06:02
08.05.2026, 05:55 12
08.05.2026, 07:22