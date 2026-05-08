В пятницу, 8 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют житомирское «Полесье» и «Александрия». Игра пройдет в Житомире в 18:00.

После провального отрезка ЛНЗ, «Полесье» вплотную приблизилось к черкасской команде. За четыре тура до конца чемпионата команда Ротаня отстает от ЛНЗ всего на одно очко. Позади же отрыв от преследователей более чем комфортный – 5 очков.

Матч против «Александрии» – отличный шанс подняться на вторую строчку как минимум до субботы, а учитывая тот факт, что ЛНЗ будет играть с «Динамо», то, возможно, и на более длительный срок.

Что касается «Александрии», то команда Шарана уже практически двумя ногами в Первой лиге. Отыграть 7 очков за 4 тура – задача фантастическая, и нынешняя команда вряд ли способна на такой героизм. Гости не выигрывали в УПЛ еще с сентября 2025 года. Ничто не указывает на то, что эта серия прервется в Житомире.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Александрия», за которой можно следить на украинской версии сайта

