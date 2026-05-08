08 мая 2026, 06:55 | Обновлено 08 мая 2026, 06:56
Руслан Ротань может помочь своей бывшей команде приблизиться к Первой лиге

В пятницу, 8 мая, состоится матч 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и «Александрия». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало матча — в 18:00.

С очень большой вероятностью «Полесье» после этого тура выпадет из чемпионской гонки, ведь отставать на 11 очков от первого места и надеяться на него за четыре тура до конца чемпионата не будут даже самые ярые фанаты житомирской команды. Однако второе место выглядит абсолютной реальностью, ведь ЛНЗ опережает подопечных Ротаня на одно очко, причем имеет явный игровой спад.

Сзади «Полесья» на расстоянии пяти очков находится киевское «Динамо». И здесь уже не должны «волки» отбдать свое, имею в виду, не должны допустить, чтобы киевляне их догнали, хотя такой вариант вполне возможен.

Все потому, что «Полесье» еще не выглядит грандом украинского футбола, клубу есть куда развиваться. Гранды не теряют так много очков с не слишком сложными оппонентами (ситуация в киевском «Динамо», о которой подумали вы после прочтения этих строк, в этом году является исключением). Причем часто в этих матчах «Полесье» играло лучше, но только за хорошую игру, которая не конвертируется в голы, очков не дают.

Травмированы оба крайних защитника Кравченко и Крушинский, их подменяют Майсурадзе и Михайличенко. Также уже давно не играет Велетень, однако на его позиции все хорошо, там качественно выступают Назаренко и Брагару.

Если в первом круге безнадежными аутсайдерами выглядят «Полтава» и «Рух», то во втором круге «Александрия» в этом печальном списке неудачников заменила львовскую команду. Руководство в глубине души чувствовало, что с Кириллом Нестеренко команда не будет иметь особых шансов в УПЛ, поэтому дало Нестеренко шанс, но перестраховалось, пригласив легенду клуба Владимира Шарана будто и сперва на должность тренера юношеской команды, но все мы понимали, в том числе нестеренко, чем все закончится. Возможно, это было дополнительным давлением на молодого наставника, но кто ему доктор.

Возглавив наконец главную команду, Шаран сначала попытался мотивировать подопечных. Как будто иногда это и удавалось, но в конце концов сам тренер признал, что у этой команды в УПЛ нет шансов, поэтому не подбирает особо слов, называя, например, футбол своих футболистов ветеранским, то есть медленным, без скоростей.

Очевидно, что новую коману из голодных к футболу исполнителей, а не низкокачественных легионеров и низкоквалифицированных отечественных футболистов типа печально известного «не знаю», Шаран уже будет строить в Первой лиге. Разве что произойдет огромная сенсация, но это будет несправедливо, ведь именно этот набор футболистов УПЛ не заслуживает.

Статистика встреч

23 матча провели между собой клубы. Преимущество на стороне «Александрии» – 10 побед против семи ничьих и шести поражений с разницей мячей 31:26. Но в игре первого круга житомирская команда не заметила оппонента, уверенно победив 3:0.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Волынец – Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Эмерллаху – Гуцуляк, Андриевский, Брагару – Краснопир

«Александрия»: Долгий – Бутко, Кампуш, Боль, Огарков – Ващенко, Мышнев – Ндиага, Булеца, Жонатан – Кастильо

Прогноз на противостояние

Конечно, здесь «Александрия» без шансов. Индивидуальное мастерство футболистов обеих команд находится на совершенно разном уровне. Поэтому любой набор очков «Александрией» будет сенсацией и произойдет в случае какого-нибудь большого везения или колоссальной недооценки соперниками.

Комментарии 0
