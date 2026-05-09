  4. Новости для Трубина и Судакова. Бенфика может подписать еще одного украинца
Лиссабонский клуб намерен оформить трансферы Александра Зубкова и Фелипе Аугусто

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Лиссабонская «Бенфика» продолжает подготовку к летнему трансферному окну и уже составила список приоритетных кандидатов для усиления стартового состава.

Португальский клуб заинтересован в услугах футболистов турецкого «Трабзонспора» – бразильского форварда Фелипе Аугусто и вингера сборной Украины Александра Зубкова.

Представитель Суперлиги готов отпустить нападающего за 15 миллионов евро, однако не определился с суммой трансфера за украинского футболиста, который разочаровал главного тренера Фатиха Текке.

В нынешнем сезоне Зубков провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 11 результативных передач. Контракт вингера истекает в июне 2029 года.

Зубков может присоединиться к своим соотечественникам, так как в составе «Бенфики» уже выступают два украинских футболиста – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Николай Тытюк Источник: A Spor
Ну да,ну да.А еще они хотят подписать Орнелу Мутти и Джони Мнемоника.
