Новости для Трубина и Судакова. Бенфика может подписать еще одного украинца

Лиссабонская «Бенфика» продолжает подготовку к летнему трансферному окну и уже составила список приоритетных кандидатов для усиления стартового состава.

Португальский клуб заинтересован в услугах футболистов турецкого «Трабзонспора» – бразильского форварда Фелипе Аугусто и вингера сборной Украины Александра Зубкова.

Представитель Суперлиги готов отпустить нападающего за 15 миллионов евро, однако не определился с суммой трансфера за украинского футболиста, который разочаровал главного тренера Фатиха Текке.

В нынешнем сезоне Зубков провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 11 результативных передач. Контракт вингера истекает в июне 2029 года.

Зубков может присоединиться к своим соотечественникам, так как в составе «Бенфики» уже выступают два украинских футболиста – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.