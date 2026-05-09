Новости для Трубина и Судакова. Бенфика может подписать еще одного украинца
Лиссабонский клуб намерен оформить трансферы Александра Зубкова и Фелипе Аугусто
Лиссабонская «Бенфика» продолжает подготовку к летнему трансферному окну и уже составила список приоритетных кандидатов для усиления стартового состава.
Португальский клуб заинтересован в услугах футболистов турецкого «Трабзонспора» – бразильского форварда Фелипе Аугусто и вингера сборной Украины Александра Зубкова.
Представитель Суперлиги готов отпустить нападающего за 15 миллионов евро, однако не определился с суммой трансфера за украинского футболиста, который разочаровал главного тренера Фатиха Текке.
В нынешнем сезоне Зубков провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 11 результативных передач. Контракт вингера истекает в июне 2029 года.
Зубков может присоединиться к своим соотечественникам, так как в составе «Бенфики» уже выступают два украинских футболиста – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
🎙️ @ZekiUzundurukan: Benfica, Felipe Augusto ve Zubkov'u istiyor. Trabzonspor, Augusto için 15 milyon avro talep ediyor. pic.twitter.com/NKgI144uQL— A Spor (@aspor) May 8, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинца претендует «Боруссия»
Браун – о бое Александра против Кабайела