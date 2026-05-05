Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер. Разочаровал тренера

Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков может сменить клуб во время летнего трансферного окна из-за своей неубедительной игры.

Наставник «бордово-синих» Фатих Текке недоволен формой 29-летнего футболиста, который за последние шесть матчей не сделал ни одного результативного действия:

«Текке займется ситуацией с Эрнестом Мучи и Александром Зубковым, двумя важнейшими игроками команды в этом сезоне, чья форма вызывает огромные вопросы.

Украинский вингер, который остался на скамейке запасных в последнем матче, проявил недостаток энтузиазма во время тренировок, что не осталось незамеченным тренерским штабом.

На этой неделе специалист проведет индивидуальные встречи с Мучи и Зубковым, чтобы помочь им восстановить психологическое равновесие. От этого будет зависеть будущее игроков в команде», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Зубков провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 11 результативных передач. Контракт украинского вингера истекает в июне 2029 года.