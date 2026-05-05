Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер. Разочаровал тренера
Турция
05 мая 2026, 13:27 |
1799
2

Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер. Разочаровал тренера

Наставник турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке недоволен игровой формой Александра Зубкова

05 мая 2026, 13:27 |
1799
2 Comments
Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер. Разочаровал тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков может сменить клуб во время летнего трансферного окна из-за своей неубедительной игры.

Наставник «бордово-синих» Фатих Текке недоволен формой 29-летнего футболиста, который за последние шесть матчей не сделал ни одного результативного действия:

«Текке займется ситуацией с Эрнестом Мучи и Александром Зубковым, двумя важнейшими игроками команды в этом сезоне, чья форма вызывает огромные вопросы.

Украинский вингер, который остался на скамейке запасных в последнем матче, проявил недостаток энтузиазма во время тренировок, что не осталось незамеченным тренерским штабом.

На этой неделе специалист проведет индивидуальные встречи с Мучи и Зубковым, чтобы помочь им восстановить психологическое равновесие. От этого будет зависеть будущее игроков в команде», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Зубков провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 11 результативных передач. Контракт украинского вингера истекает в июне 2029 года.

По теме:
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Дьяволы следят. Ман Юнайтед нашел усиление на следующий сезон
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Фатих Текке Александр Зубков Эрнест Мучи трансферы
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ не поддержали тренера, которого нашел для сборной Шевченко
Футбол | 05 мая 2026, 08:28 11
В УАФ не поддержали тренера, которого нашел для сборной Шевченко
В УАФ не поддержали тренера, которого нашел для сборной Шевченко

Александр Шевченко предлагал Маркевича

Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Футбол | 05 мая 2026, 09:11 2
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом

Пресс-служба ФК IGNIS опубликовала интересное видео

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик Бильбао нашел нового тренера
Футбол | 05.05.2026, 13:24
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик Бильбао нашел нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик Бильбао нашел нового тренера
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 04.05.2026, 20:12
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Футбол | 05.05.2026, 07:06
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
зрозуміти можна знову рогатим став
Ответить
0
Що ж то таке коїцця, що гравці "супер-пупер" шахтаря нікому не потрібні?
А це ж кандидати у збірну і раніше там грали. От таких виховує для збірної шахтар...
Ответить
-1
Популярные новости
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
03.05.2026, 08:36 17
Футбол
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
04.05.2026, 07:35 12
Футбол
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
03.05.2026, 21:20 6
Футбол
Легендарный тренер отказался возглавить сборную Украины из-за возраста
Легендарный тренер отказался возглавить сборную Украины из-за возраста
03.05.2026, 08:37
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
03.05.2026, 19:31 27
Хоккей
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04.05.2026, 12:05 8
Теннис
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
04.05.2026, 14:03 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем