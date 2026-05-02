Зубкову не доверяют. Трабзонспор спасся от домашнего поражения
Команда украинца в конце матча сравняла счет
2 мая «Трабзонспор» сыграл вничью с «Гезтепе» в 32-м туре чемпионата Турции.
Благодаря позднему голу «Трабзонспор» избежал поражения в домашнем матче – 1:1.
Спасение получилось героическим по одной причине: с 42-й минуты «Трабзонспор» играл вдесятером.
Украинец Александр Зубков начал матч на скамейке запасных, но без появления на поле не остался.
Зубкова выпустили на 69-й минуте, и он внес вклад в камбэк своей команды.
Чемпионат Турции. 32-й тур, 2 мая
«Трабзонспор» – «Гезтепе» – 1:1
Голы: Наир, 90+3 – Жуан, 32
Удаление: Эскихеллач, 42
