Элина Свитолина – Ноэми Базилетти. Уверенный старт в Риме. Видеообзор матча

8 мая украинка Элина Свитолина в двух сетах переиграла Ноэми Базилетти во втором раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

Украинская теннисистка одержала убедительную победу со счетом 6:1, 6:3 за 1 час и 15 минут.

Далее Свитолина поборется либо с Симоной Вальтерт, либо с Хейли Баптист.

🏆 WTA 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала



Элина Свитолина (Украина) [7] – Ноэми Базилетти (Италия) [Q] – 6:1, 6:3

