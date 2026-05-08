Элина Свитолина – Ноэми Базилетти. Уверенный старт в Риме. Видеообзор матча
8 мая украинка Элина Свитолина в двух сетах переиграла Ноэми Базилетти во втором раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).
Украинская теннисистка одержала убедительную победу со счетом 6:1, 6:3 за 1 час и 15 минут.
Далее Свитолина поборется либо с Симоной Вальтерт, либо с Хейли Баптист.
🏆 WTA 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Ноэми Базилетти (Италия) [Q] – 6:1, 6:3
