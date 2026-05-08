  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот футболист – катастрофа. Как такое может быть?»
08 мая 2026, 22:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот футболист – катастрофа. Как такое может быть?»

Тренер раскритиковал оборону «Баварии» за матч против «ПСЖ»

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал оборону «Баварии» за матч против «ПСЖ» (1:1).

«Значительно лучше поработали над исправлением допущенных ошибок в первом противостоянии футболисты ПСЖ. Прежде всего, следует отдать должное их главному тренеру Луису Энрике, который позаботился о том, чтобы его подопечные были максимально настроены, а центральные защитники – сконцентрированы.

Откровенно говоря, давно не видел «Баварию» такой беспомощной в атаке. А вот стоперы «Баварии», как и на прошлой неделе в Париже, продолжали выделывать фокусы. Та — это вообще катастрофа, создавалось впечатление, что у него с десяток килограммов лишнего веса. Как такое может быть? Как так снова можно легко пропускать?», — сказал Маркевич.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко
