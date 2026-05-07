Маркевич объяснил, почему «Бавария» не сумела обыграть ПСЖ

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ, который завершился вничью – 1:1, однако по сумме двух поединков в финал пробился французский гранд:

– Значительно лучше поработали над исправлением допущенных ошибок в первом противостоянии футболисты ПСЖ. Прежде всего, следует отдать должное их главному тренеру Луису Энрике, который позаботился о том, чтобы его подопечные были максимально настроены, а центральные защитники – сконцентрированы.

Откровенно говоря, давно не видел «Баварию» такой беспомощной в атаке. А вот стоперы «Баварии», как и на прошлой неделе в Париже, продолжали творить чудеса. Та — это вообще катастрофа, создавалось впечатление, что у него с десяток килограммов лишнего веса. Как такое может быть? Как так снова можно легко пропускать?

– В каких компонентах парижане больше всего превосходили?

– В тактике. Гости, открыв счёт, вроде бы и позволяли мюнхенцам многое, играя низко в обороне, однако делали это очень компактно и были готовы при малейшей возможности выбегать в контратаку. Я даже не припомню, когда раньше тот же Кварацхелия так отработал на своей половине поля. Поэтому гости не позволяли мюнхенцам создавать свободные зоны у своих ворот, образно говоря, перекрыв кислород лидерам хозяев Олисе и Диасу. Они продемонстрировали, как нужно играть против Олисе, нейтрализовав его благодаря идеальной подстраховке.

Также гости заставляли подопечных Венсана Компани нервничать, потому что те чувствовали, что каждая ошибка может стоить очень дорого.

Преимущество парижан в командной скорости сомнений не вызывало, они идеально выбегали на чужую половину поля и были ближе к тому, чтобы забить второй раз, чем хозяева — спастись от поражения.

– После финального свистка многие эксперты утверждали, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота гостей за игру рукой Жоау Невеша.

– Я не хочу втягиваться в эту дискуссию. Знаете, раньше все было просто: мяч попал в руку – пенальти, сейчас есть целая куча замечаний, когда арбитр в таких эпизодах должен указывать на 11-метровую отметку, а когда – нет. Все же, на мой взгляд, даже если бы «Бавария», реализовав пенальти, сравняла счет, это не помогло бы склонить чашу весов в свою сторону. Игра ПСЖ производила более целостное впечатление, чувствовалось, что гости в случае необходимости могли бы прибавить.

– Вчерашний матч оказался провальным не только для Олисе, но и лидер атаки «Баварии» Кейн не выделялся ничем особенным.

– Англичанин зависит от партнеров, это не «звезда» ПСЖ Дембеле, который в одиночку может изменить ход игры. Кейн очень старался, однако парижане позаботились о том, чтобы он остался без гола. Конечно, это также сказалось на результате. А то, что Кейн – нападающий высокого уровня, он подтвердил в добавленное время, когда едва ли не единственный свой шанс поразить ворота гостей мастерски реализовал. Однако для выхода в финал этого было недостаточно.

– Чего ожидаете от решающего противостояния «Арсенал» – ПСЖ?

– Считаю, что эти команды больше всего заслужили встретиться в финале. Шансы – равные. Голеаду ожидать не стоит. В ответных полуфинальных матчах лондонцы и парижане доказали, что умеют образцово сыграть для достижения нужного результата.

В чем я не сомневаюсь, так это в том, что 30 мая в Будапеште будет праздник футбола.