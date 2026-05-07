В Баварии раскритиковали арбитра матча против ПСЖ: «Так какое правило?»

Спортивный директор Баварии Макс Эберль высказался о скандальных эпизодах матча против ПСЖ (1:1), раскритиковав бригаду арбитров.

– О попадании мяча в руку Нуну Мендешу.

– Арбитр разговаривал со своими португальскими коллегами по команде, которых он всегда сопровождал к угловым. Может быть, там он что-то объяснял, мне он ничего не объяснял.

Возможно, мы приняли одно или два неправильных решения – кто-то другой на поле также, возможно, принял одно или два неправильных решения. Это те детали, которые в сумме решают полуфинал.

На мой взгляд, можно было давать вторую желтую карточку, но вдруг решение пошло в другую сторону. Это было, кажется, всем неожиданно. Игру рукой у Лаймера я не видел, другая ситуация была достаточно очевидной.

– О попадании мяча в руку Жоау Невеша.

– Одна половина (судей – прим.) говорит – чистый пенальти, другая – все сделано правильно. Какое правило на самом деле? Мне до сих пор никто этого не объяснил! Если смотреть с моей точки зрения – это игра рукой в ​​штрафной, – сказал Эберль.

В финале ПСЖ сыграет против лондонского Арсенала. Матч ПСЖ – Арсенал запланирован на субботу, 30 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.