Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Баварии раскритиковали арбитра матча против ПСЖ: «Так какое правило?»
Лига чемпионов
07 мая 2026, 13:58 | Обновлено 07 мая 2026, 14:53
1476
5

В Баварии раскритиковали арбитра матча против ПСЖ: «Так какое правило?»

Макс Эберль высказался о скандальных эпизодах полуфинального матча ЛЧ

07 мая 2026, 13:58 | Обновлено 07 мая 2026, 14:53
1476
5 Comments
В Баварии раскритиковали арбитра матча против ПСЖ: «Так какое правило?»
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор Баварии Макс Эберль высказался о скандальных эпизодах матча против ПСЖ (1:1), раскритиковав бригаду арбитров.

– О попадании мяча в руку Нуну Мендешу.

– Арбитр разговаривал со своими португальскими коллегами по команде, которых он всегда сопровождал к угловым. Может быть, там он что-то объяснял, мне он ничего не объяснял.

Возможно, мы приняли одно или два неправильных решения – кто-то другой на поле также, возможно, принял одно или два неправильных решения. Это те детали, которые в сумме решают полуфинал.

На мой взгляд, можно было давать вторую желтую карточку, но вдруг решение пошло в другую сторону. Это было, кажется, всем неожиданно. Игру рукой у Лаймера я не видел, другая ситуация была достаточно очевидной.

– О попадании мяча в руку Жоау Невеша.

– Одна половина (судей – прим.) говорит – чистый пенальти, другая – все сделано правильно. Какое правило на самом деле? Мне до сих пор никто этого не объяснил! Если смотреть с моей точки зрения – это игра рукой в ​​штрафной, – сказал Эберль.

В финале ПСЖ сыграет против лондонского Арсенала. Матч ПСЖ – Арсенал запланирован на субботу, 30 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. Позор или французский? Что выкрикнул Сафонов после выхода в финал ЛЧ
Провал Забарного. Украинец имеет ужасную статистику в Лиге чемпионов
Фабрицио Романо рассказал, где продолжит карьеру Нойер. Переговоры уже идут
Макс Эберль Бавария ПСЖ Бавария - ПСЖ Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Spox
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Футбол | 07 мая 2026, 07:03 6
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ

Платов может остаться в сборной

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 07 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)

Турнир во втором по счету дивизионе

В Мексике возник конфликт федерации с клубами на фоне подготовки к ЧМ
Футбол | 07.05.2026, 14:51
В Мексике возник конфликт федерации с клубами на фоне подготовки к ЧМ
В Мексике возник конфликт федерации с клубами на фоне подготовки к ЧМ
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 07.05.2026, 15:00
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Футбол | 07.05.2026, 07:38
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
2 гри і всі закінчились ганебним суддіством, прям як в Упл
Ответить
+8
Засудили
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Коли я в молодості грав у футбол, тренер після програмного матчу сказзав: "З любою командою можна грати і вигравати, але проти судді ти не виграєш НІКОЛИ ! Щось подібне було вчора...
Ответить
+3
Німчура ніяк не загомониться?
Ответить
-7
Популярные новости
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 6
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 22
Футбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 8
Бокс
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
05.05.2026, 18:57
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 51
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем