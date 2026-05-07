Лидер Баварии объяснил вылет из Лиги чемпионов от ПСЖ: «Лучший сезон»

Лидер мюнхенской Баварии Йозуа Киммих поделился эмоциями после ничьей своей команды (1:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, которая не позволила немецкому клубу квалифицироваться в финал нынешнего розыгрыша турнира.

«В этом сезоне мы потерпели три поражения. Это говорит о том, что мы стабильно выступали на высоком уровне. Не думаю, что это нас собьет с толку. Я сижу в раздевалке и чувствую, что с этой командой мы можем выиграть Лигу чемпионов.

За мои 11 лет в «Баварии» это, на мой взгляд, был наш лучший сезон – даже лучше, чем тот сезон, когда мы выиграли требл (2019/20, прим. ред.). Такую стабильность и такую ​​команду в раздевалке я видел редко», – сказал Киммих.

В финале ПСЖ сыграет против лондонского Арсенала. Матч ПСЖ – Арсенал запланирован на субботу, 30 мая. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.