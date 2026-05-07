  Президент ПСЖ взял слово после выхода Забарного и Ко в финал Лиги чемпионов
07 мая 2026, 12:51 | Обновлено 07 мая 2026, 13:10
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на ничью своего клуба против Баварии (1:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, которая позволила команде квалифицироваться в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей (6:5).

«Это было здорово. Мы создали историю на стадионе в Мюнхене в прошлом году, выиграв ЛЧ, и мы сделали это снова. Перед игрой я сказал тренеру и игрокам, что мы на нашем стадионе. Эмоционально это действительно великолепное ощущение. Мы второй раз подряд в финале, это что-то невероятное.

Принес ли прошлый финал большее удовольствие? Это по-другому. Трудно выйти в финал второй год подряд. Это здорово, потому что мы прошли долгий путь. Все говорили, что Пари Сен-Жермен – это не та команда, что в прошлом году. Но мы действительно показали, что мы все еще здесь, что у нас до сих пор отличная команда.

Мы хотим продолжать, не только в следующем году, а в следующие 5 лет, ведь у нас молодая команда. У нас самые лучшие болельщики в мире. Мы хотим продолжать гордо представлять Францию ​​в финале.

Продление контракта Луиса Энрике? Теперь идеальное время, чтобы отпраздновать эту победу! Прежде всего следует думать о финале. Нам нужно сосредоточиться на игре с Арсеналом, но также и на следующем матче чемпионата Франции, чтобы обеспечить себе чемпионство, потому что это не менее важно для нас. Луис Энрике – лучший тренер в мире. Он очень счастлив здесь. Этот тренер совершил революцию в футболе, не только в ПСЖ, но и в истории футбола. Но он не просто тренер, как человек – он еще лучше. Мы все очень им довольны», – сказал функционер.

В финале ПСЖ сыграет против лондонского Арсенала. Матч ПСЖ – Арсенал запланирован на субботу, 30 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: L'Equipe
Забарного и ко? Согласен куда там тому Кварацхелии или Витиньи до нашего лавочника,
пощастило що у вас є забарний. без нього в складі ПСЖ вже давно вилітев
