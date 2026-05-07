Забарный без слов отреагировал на выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

ПСЖ удержал преимущество над Баварией (1:1) во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов, квалифицировавшись в финал нынешнего розыгрыша турнира по итогам двух матчей (6:5).

На победу в дуэли с Баварией, позволившей ПСЖ выйти в финал Лиги чемпионов, без слов отреагировал украинский защитник Илья Забарный. Илья поделился корреспонденцией клубной пресс-службы, поздравившей всех фанатов с выдающимся достижением.

В финале ПСЖ сыграет против лондонского Арсенала. Матч ПСЖ – Арсенал запланирован на субботу, 30 мая. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.